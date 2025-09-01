ента новостей

15:01
В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме
14:30
Полицейские задержали «дропа - гастролера» за обман пенсионера из Парголово
14:05
В Колпино дорожный конфликт закончился поножовщиной
13:51
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в удушении родственницы подушкой
12:07
В Госдуме рассказали о новых правилах распространения рекламы с 1 сентября
11:39
Полицейские в одном из элитных ресторанов Петербурга нашли наркотики
09:17
Волонтёры Победы проведут мероприятия, посвящённые 80-летию окончания Второй мировой войны
08:44
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
08:43
«Динамо-СПб» в Туле забивает четыре и возвращается на первую строчку
16:18
Беглов поздравил участницу ВОВ Веру Вдовенкову со столетним юбилеем
16:10
В Приморском районе задержали обидчика водителя автобуса
15:58
В ДТП под Бегуницами пострадали два человека
15:52
В Ленобласти задержали сварщика, подозреваемого в поджоге микроавтобуса
15:39
В Приморском районе построят стадион «Олимпийские надежды»
18:45
В Петербурге завершился этап Кубка России по шахматам среди мужчин «Мемориал В.Л. Корчного»
13:16
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое на улице Рубинштейна
13:10
На Кантемировской улице произошло ДТП с грузовиком, иномаркой и электровелосипедом
12:26
В Петербурге задержали двоих мигрантов, подозреваемых в сбыте наркотиков
12:23
Пенсионер из Парголово отдал мошенникам 20 млн рублей
12:11
В Ленобласти полицейские с применением оружия задерживали подростка на «жигулях»
09:34
Во Всеволожске у наркосбытчика изъяли почти 8,5 кг наркотиков
09:18
В Петербурге пройдет чемпионат России по парусному спорту в национальном классе яхт МХ700
15:39
В поселке Тельмана мужчине выстрелили в глаз из сигнального пистолета
15:32
В городе Никольское задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки
15:26
В Петербурге задержали подозреваемого в наркодилерстве
14:50
В Петербурге задержали пожилую пособницу телефонных мошенников
14:21
В Петербурге группа молодых людей разбила стекло в трамвае
14:17
В центре Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе из «пневматики» на территории школы
14:15
В Ленобласти готовят земли под строительство вестибюля станции метро «Кудрово»
12:02
Выставка «Фрагменты эпох»
В Колпино дорожный конфликт закончился поножовщиной

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Колпино задержали участника поножовщины в ходе дорожного конфликта на Рубежном шоссе

Вечером 31 августа, около 21:00, в отделение полиции города Колпино поступило уведомление о нанесении ножевых ранений двум гражданам в районе пересечения Воскресенского и Рубежного шоссе, а именно на мосту вблизи Первомайской улицы.

Как стало известно «Питерец.ру», прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ранения колюще-режущим предметом были получены двумя мужчинами в результате дорожного конфликта, произошедшего на перекрестке Вознесенского шоссе и Рубежного шоссе. Пострадавших на месте обнаружено не было. Неподалеку от места происшествия сотрудники ДПС задержали 37-летнего уроженца поселка Понтонный по подозрению в причастности к данному происшествию, который был доставлен в отделение полиции для проведения следственных мероприятий.

Впоследствии, из медицинских учреждений поступили два телефонных сообщения о госпитализации двух пострадавших бригадами скорой медицинской помощи. Один из пострадавших, 42-летний мужчина, был доставлен в состоянии средней тяжести с ножевым ранением грудной клетки. Второй пострадавший, 49 лет, находился в тяжелом состоянии с ранением брюшной полости. Оба пострадавших являются местными жителями.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Все по теме: Колпинский район, ножевое ранение
