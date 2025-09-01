В Колпино дорожный конфликт закончился поножовщиной

Вечером 31 августа, около 21:00, в отделение полиции города Колпино поступило уведомление о нанесении ножевых ранений двум гражданам в районе пересечения Воскресенского и Рубежного шоссе, а именно на мосту вблизи Первомайской улицы.

Как стало известно «Питерец.ру», прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ранения колюще-режущим предметом были получены двумя мужчинами в результате дорожного конфликта, произошедшего на перекрестке Вознесенского шоссе и Рубежного шоссе. Пострадавших на месте обнаружено не было. Неподалеку от места происшествия сотрудники ДПС задержали 37-летнего уроженца поселка Понтонный по подозрению в причастности к данному происшествию, который был доставлен в отделение полиции для проведения следственных мероприятий.

Впоследствии, из медицинских учреждений поступили два телефонных сообщения о госпитализации двух пострадавших бригадами скорой медицинской помощи. Один из пострадавших, 42-летний мужчина, был доставлен в состоянии средней тяжести с ножевым ранением грудной клетки. Второй пострадавший, 49 лет, находился в тяжелом состоянии с ранением брюшной полости. Оба пострадавших являются местными жителями.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.