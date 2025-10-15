95-летие Юношеской библиотеки имени А.П.Гайдара

Сегодня Юношеская библиотека имени А.П. Гайдара отмечает свой 95-летний юбилей, что является значимой вехой в ее истории. Эта библиотека не просто хранит книги, но и активно способствует формированию у молодежи любви к родному языку, истории нашей страны и отечественной литературе. Она была основана в 1930 году на кооперативных началах в сотрудничестве с одной из школьных библиотек, расположенных в Петроградском районе. Интересно, что библиотека сохранила свою историческую планировку, разместившись в здании, которое принадлежало купцам Колобовым.

В годы блокады Ленинграда библиотека не прекращала свою работу, что свидетельствует о стойкости и преданности ее сотрудников делу просвещения. В это время она была названа в честь писателя-фронтовика Аркадия Гайдара, чьи произведения стали источником вдохновения для многих юных читателей. Книги Гайдара прививали детям важные качества, такие как верность дружбе, чувство командного духа, милосердие и служение людям и своей Родине.

Сохраняя и развивая традиции, заложенные почти сто лет назад, библиотека сегодня проводит различные мероприятия, такие как конференции "Гайдаровские чтения". Она активно сотрудничает с Музеем обороны и блокады Ленинграда, а также участвует во всероссийских проектах и акциях, среди которых «Дарите книги с любовью» и «Читаем Гайдара сегодня». Кроме того, библиотека является площадкой для проведения таких мероприятий, как «Тотальный диктант» и «Библионочь», что подчеркивает ее роль в культурной жизни города.

Уже более двух десятилетий здесь реализуется проект «Тимуровская акция», направленный на обучение читателей компьютерной грамотности, что делает библиотеку актуальной и востребованной в современном мире. В настоящее время библиотека представляет собой современный, технологически оснащенный центр, который привлекает молодежь. Универсальный книжный фонд насчитывает более 50 тысяч экземпляров, и каждый год он пополняется тысячами новых изданий, что позволяет поддерживать интерес к чтению и обучению.

Библиотека обслуживает более 2 500 юных петербуржцев, а количество посещений превышает 22 тысячи в год, что говорит о высоком уровне интереса и активности среди молодежи. В связи с этим, я хочу пожелать всему коллективу библиотеки неиссякаемой энергии, благодарных читателей и новых творческих свершений. Пусть эта библиотека и впредь остается оплотом культуры в нашем городе на Неве, а важная работа ее сотрудников служит источником знаний и смыслов для будущих поколений!