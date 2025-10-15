В Ленобласти задержали подозреваемых в обстреле автомобиля на трассе

Вечером 14 октября, около 18 часов, в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступила информация о стрельбе, произведенной из автомобиля марки "Skoda Octavia" вблизи деревни Хапо-Ое.

Сотрудниками ГАИ у дома номер 38 по улице Новая Пустошь в населенном пункте Хапо-Ое был остановлен автомобиль "Skoda Octavia". За рулем находился гражданин 26 лет, в ходе досмотра транспортного средства, в "бардачке" салона был обнаружен травматический пистолет.

В автомобиле также находился пассажир, мужчина 27 лет. Оба гражданина были доставлены сотрудниками полиции в отделение для выяснения обстоятельств произошедшего.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. В качестве вещественных доказательств изъят травматический пистолет и резиновая пуля, извлеченная из заднего бампера автомобиля "Volvo", который подвергся обстрелу.