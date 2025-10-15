В Ленобласти трое подростков на детской площадке раздели 6-летнего ребенка и порезали одежду

Накануне днем в правоохранительные органы Ломоносовского района Ленинградской области поступило заявление от гражданки, проживающей в одном из садоводств Ропшинского сельского поселения. В своем заявлении она указала, что несколько дней назад на территории детской площадки три юных правонарушителя насильно удерживали ее шестилетнего сына, сняли с него одежду до нижнего белья и повредили его верхнюю одежду острым предметом.

В настоящее время по данному инциденту проводится доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего и принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством.