ента новостей

22:35
СКА проиглал нижнекамскому «Нефтехимику»
14:47
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке брига «Россия
13:58
На Васильевском острове школа № 16 будет носить имя Героя России Евгения Вашунина
13:49
В центре Петербурга открылись два новых общественных пространства
13:35
В Русско-Высоцком завершили строительство водопроводной насосной станции
13:33
95-летие Юношеской библиотеки имени А.П.Гайдара
13:27
211 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова
13:23
Крейсерская яхта «Хортица» отмечает день рождения
13:17
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ивангорода
13:12
В Ленобласти задержали подозреваемых в обстреле автомобиля на трассе
12:53
Двоих причастных к изнасилованию женщины на стройке задаржали в Тамбовской области
12:47
В Петербурге с поличным поймали 18-летнего подозреваемого во взломе ювелирного магазина
12:42
В Ленобласти трое подростков на детской площадке раздели 6-летнего ребенка и порезали одежду
12:36
В Петроградском районе сотрудники ГАИ задержали мигранта с килограммом наркотиков
12:32
В Невском районе поймали мигранта с героином в автомашине
12:25
На юге Ленобласти полицейские провели миграционный рейд
16:20
Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» представляет легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
14:28
Беглов принял участие в Божественной литургии в Покровском храме
14:23
Свердловскую набережную открыли после капитального ремонта
14:19
На улице Пилотов иномарка насмерть сбила 54-летнего пешехода
14:15
В Петербурге поймали задержали подозреваемого в обмане пенсионера с проспекта Маршала Жукова
14:11
На Митрофаньевском шоссе конфликт при покупке автозапчастей закончилась стрельбой
14:06
У метро «Ладожская» мужчине распылили в лицо содержимое газового баллончика
22:16
В Эрмитаже состоялась торжественная церемония вручения ордена Жукова Северо-Западному округу Росгвардии
14:14
В ресторане на Чернышевского задержали двоих мужчин с оружием
14:08
В Янино задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского 
14:04
На трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в лобовом ДТП с «Газелью» погиб водитель иномарки
14:00
В Петербурге задержали участников массовой драки на улице Шевченко
13:56
В Петербурге задержали участника драки в саду «Сан-Галли»
13:52
На Московском проспекте задержали мужчину, который случайно выстрелил из травмата в баре
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти трое подростков на детской площадке раздели 6-летнего ребенка и порезали одежду

В Ленобласти трое подростков на детской площадке раздели 6-летнего ребенка и порезали одежду

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Ломоносовского района проводят проверку по инциденту на детской площадке

Накануне днем в правоохранительные органы Ломоносовского района Ленинградской области поступило заявление от гражданки, проживающей в одном из садоводств Ропшинского сельского поселения. В своем заявлении она указала, что несколько дней назад на территории детской площадки три юных правонарушителя насильно удерживали ее шестилетнего сына, сняли с него одежду до нижнего белья и повредили его верхнюю одежду острым предметом.

В настоящее время по данному инциденту проводится доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего и принятия процессуального решения в соответствии с действующим законодательством.

Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, дети
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-06-2025, 09:54
На проспекте Металлистов неизвестный стрелял по окнам квартиры
21-05-2023, 10:38
В Петербурге произошла драка в детской студии, госпитализирован 11-летний мальчик
1-10-2025, 11:44
В Кудрово конфликт школьников завершился ножом у горла
10-09-2025, 16:07
В Ленобласти задержали пожилого мужчину, пытавшегося затащить в кусты ребенка
27-12-2022, 12:30
В Петербурге полицейские проводят проверку по факту смерти малолетней девочки
3-10-2022, 17:17
В центре реабилитации в Приозерске ребенок-инвалид получил травму

Происшествия на дорогах

14-10-2025, 14:19
На улице Пилотов иномарка насмерть сбила 54-летнего пешехода
13-10-2025, 14:04
На трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в лобовом ДТП с «Газелью» погиб водитель иномарки
13-10-2025, 13:21
Во Мге мотоциклист погиб врезавшись в дерево
10-10-2025, 13:42
В Отрадном иномарка сбила 16-летнего студента
Наверх