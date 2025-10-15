Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке брига «Россия

Федеральное казенное учреждение Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на трассе Р-21 «Кола», соединяющей Санкт-Петербург с Петрозаводском, Мурманском и норвежской границей. 16 октября 2025 года на указанной автодороге будет введено полное перекрытие транспортного потока продолжительностью 45 минут.

По словам Ильи Пузыревского, начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 10:00 до 10:45 будет осуществляться разводка моста через реку Неву. Это связано с прохождением вниз по реке брига «Россия», габариты которого по высоте достигают 29,5 метров. Мост расположен на 40-м километре трассы Р-21 «Кола», вблизи деревни Марьино Кировского района Ленинградской области. На время разводки движение автотранспорта будет полностью остановлено.

Процедуру разводки моста осуществляет подрядчик, ООО «ЕвроТрансСтрой», по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт». Разводка Ладожского моста возможна при температуре воздуха не выше +25 ºС и скорости ветра, не превышающей 15 м/с.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит свои извинения за возможные неудобства и настоятельно рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок.