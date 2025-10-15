ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » На юге Ленобласти полицейские провели миграционный рейд

На юге Ленобласти полицейские провели миграционный рейд

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Два дня полицейсике проверяли жилмассивы в сельской местности Гатчинского и Лужского районов Ленобласти

В течение двух дней сотрудники различных подразделений Главного управления полиции осуществляли проверки жилых зон в сельской местности Гатчинского и Лужского районов Ленинградской области.

Первостепенной задачей данных мероприятий являлось обнаружение и предупреждение случаев нарушения действующего миграционного законодательства.

В первый день операции сотрудники правоохранительных органов провели инспекцию в деревне Низовская и поселке Красный Мак Лужского района, а также в поселке Дивенский Гатчинского района. На следующий день аналогичные мероприятия были проведены в деревне Сорочкино и на территории десяти садоводств, входящих в массив Мшинское Лужского района.

В ходе рейда были осуществлены проверки в 13 многоквартирных домах и почти 2000 частных домовладениях.

Всего было установлено местонахождение около 300 иностранных граждан, преобладающее большинство которых находились в регионе на законных основаниях.

Однако у 43 прибывших лиц были зафиксированы серьезные отклонения от норм миграционного законодательства, указывающие на их нелегальное пребывание на территории Российской Федерации.

Задержанные нарушители были доставлены в районные отделы полиции для привлечения к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время рассматривается вопрос о депортации указанных лиц за пределы Российской Федерации.

Руководство Главного управления полиции сообщает о планируемом продолжении рейдов, направленных на профилактику нарушений миграционного законодательства, на регулярной основе.

Все по теме: Ленобласть, Гатчинский район, Лужский район, мигранты
