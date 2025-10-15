Крейсерская яхта «Хортица» отмечает день рождения

15 октября – знаменательная дата для крейсерской яхты «Хортица», которая в этот день отмечает свой день рождения. В 1960 году, именно в этот день, учебное судно, созданное студентами Ленинградского кораблестроительного института (ныне известного как Санкт-Петербургский морской технический университет), было спущено на воду. Этот проект стал настоящим символом студенческого творчества и инженерной мысли, ведь яхта была спроектирована и построена именно молодыми специалистами, которые на тот момент еще учились в вузе.

На протяжении своей долгой и насыщенной истории «Хортица» успела побывать в различных портах Балтийского моря, что свидетельствует о ее универсальности и надежности. В последние годы яхта стала традиционно отправляться в летние походы по таким живописным водоемам, как Ладожское и Онежское озера, а также по Белому морю. Одним из значимых событий в жизни яхты стало участие в первом празднике выпускников школ «Алые паруса», который прошел в Ленинграде в 1969 году. Это мероприятие стало знаковым для многих поколений, и «Хортица» сыграла в нем важную роль, став частью незабываемого праздника.

Основная цель существования яхты заключается в практическом обучении студентов навыкам управления парусным судном, навигации, метеорологии и безопасности мореплавания. В этом году, в августе, яхта вернулась из трехнедельного похода, в ходе которого экипаж преодолел все Онежское озеро с юга на север и достиг самой северной точки маршрута – города Медвежьегорска. Это стало возможным благодаря слаженной работе команды, в которой в этом году оказался иностранец – аспирант из Мьянмы по имени Хтут Шайн. Его участие в походе стало интересным опытом, привнесшим разнообразие в студенческие будни.

С начала сентября и до конца навигационного сезона яхта продолжит свои учебные выходы в акваторию Финского залива. За это время студенты смогут не только освоить навыки управления яхтой, но и познакомиться с ее устройством, а также научиться правильно работать с парусами.

Идея постройки яхты была выдвинута самими студентами ЛКИ в 1957 году, когда в здании института на Лоцманской улице появилось объявление о собрании желающих принять участие в этом увлекательном проекте. Строительство яхты осуществлялось на судостроительном заводе имени А.А. Жданова (сейчас это «Северная верфь ОСК») и заняло около четырех лет.

На данный момент капитаном судна является Михаил Трекало, который пришел на яхту в начале 1970-х годов, будучи первокурсником. С тех пор он стал капитаном «Хортицы» в 1989 году и с тех пор под его руководством несколько поколений корабелов получили возможность обучаться яхтенному делу, влюбляясь в парусное искусство и морскую романтику. Капитан Трекало стал не только наставником, но и вдохновителем для многих студентов, которые проходили практику на этом уникальном судне. Таким образом, «Хортица» продолжает свою миссию, обучая молодых моряков и сохраняя традиции мореплавания.