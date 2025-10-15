ента новостей

22:35
СКА проиглал нижнекамскому «Нефтехимику»
14:47
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке брига «Россия
13:58
На Васильевском острове школа № 16 будет носить имя Героя России Евгения Вашунина
13:49
В центре Петербурга открылись два новых общественных пространства
13:35
В Русско-Высоцком завершили строительство водопроводной насосной станции
13:33
95-летие Юношеской библиотеки имени А.П.Гайдара
13:27
211 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова
13:23
Крейсерская яхта «Хортица» отмечает день рождения
13:17
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ивангорода
13:12
В Ленобласти задержали подозреваемых в обстреле автомобиля на трассе
12:53
Двоих причастных к изнасилованию женщины на стройке задаржали в Тамбовской области
12:47
В Петербурге с поличным поймали 18-летнего подозреваемого во взломе ювелирного магазина
12:42
В Ленобласти трое подростков на детской площадке раздели 6-летнего ребенка и порезали одежду
12:36
В Петроградском районе сотрудники ГАИ задержали мигранта с килограммом наркотиков
12:32
В Невском районе поймали мигранта с героином в автомашине
12:25
На юге Ленобласти полицейские провели миграционный рейд
16:20
Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» представляет легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
14:28
Беглов принял участие в Божественной литургии в Покровском храме
14:23
Свердловскую набережную открыли после капитального ремонта
14:19
На улице Пилотов иномарка насмерть сбила 54-летнего пешехода
14:15
В Петербурге поймали задержали подозреваемого в обмане пенсионера с проспекта Маршала Жукова
14:11
На Митрофаньевском шоссе конфликт при покупке автозапчастей закончилась стрельбой
14:06
У метро «Ладожская» мужчине распылили в лицо содержимое газового баллончика
22:16
В Эрмитаже состоялась торжественная церемония вручения ордена Жукова Северо-Западному округу Росгвардии
14:14
В ресторане на Чернышевского задержали двоих мужчин с оружием
14:08
В Янино задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского 
14:04
На трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в лобовом ДТП с «Газелью» погиб водитель иномарки
14:00
В Петербурге задержали участников массовой драки на улице Шевченко
13:56
В Петербурге задержали участника драки в саду «Сан-Галли»
13:52
На Московском проспекте задержали мужчину, который случайно выстрелил из травмата в баре
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Крейсерская яхта «Хортица» отмечает день рождения

Крейсерская яхта «Хортица» отмечает день рождения

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
СПбГМТУ
Больше полувека на плаву: яхта «Хортица» отмечает 65-летие

15 октября – знаменательная дата для крейсерской яхты «Хортица», которая в этот день отмечает свой день рождения. В 1960 году, именно в этот день, учебное судно, созданное студентами Ленинградского кораблестроительного института (ныне известного как Санкт-Петербургский морской технический университет), было спущено на воду. Этот проект стал настоящим символом студенческого творчества и инженерной мысли, ведь яхта была спроектирована и построена именно молодыми специалистами, которые на тот момент еще учились в вузе.

На протяжении своей долгой и насыщенной истории «Хортица» успела побывать в различных портах Балтийского моря, что свидетельствует о ее универсальности и надежности. В последние годы яхта стала традиционно отправляться в летние походы по таким живописным водоемам, как Ладожское и Онежское озера, а также по Белому морю. Одним из значимых событий в жизни яхты стало участие в первом празднике выпускников школ «Алые паруса», который прошел в Ленинграде в 1969 году. Это мероприятие стало знаковым для многих поколений, и «Хортица» сыграла в нем важную роль, став частью незабываемого праздника.

Основная цель существования яхты заключается в практическом обучении студентов навыкам управления парусным судном, навигации, метеорологии и безопасности мореплавания. В этом году, в августе, яхта вернулась из трехнедельного похода, в ходе которого экипаж преодолел все Онежское озеро с юга на север и достиг самой северной точки маршрута – города Медвежьегорска. Это стало возможным благодаря слаженной работе команды, в которой в этом году оказался иностранец – аспирант из Мьянмы по имени Хтут Шайн. Его участие в походе стало интересным опытом, привнесшим разнообразие в студенческие будни.

С начала сентября и до конца навигационного сезона яхта продолжит свои учебные выходы в акваторию Финского залива. За это время студенты смогут не только освоить навыки управления яхтой, но и познакомиться с ее устройством, а также научиться правильно работать с парусами.

Идея постройки яхты была выдвинута самими студентами ЛКИ в 1957 году, когда в здании института на Лоцманской улице появилось объявление о собрании желающих принять участие в этом увлекательном проекте. Строительство яхты осуществлялось на судостроительном заводе имени А.А. Жданова (сейчас это «Северная верфь ОСК») и заняло около четырех лет.

На данный момент капитаном судна является Михаил Трекало, который пришел на яхту в начале 1970-х годов, будучи первокурсником. С тех пор он стал капитаном «Хортицы» в 1989 году и с тех пор под его руководством несколько поколений корабелов получили возможность обучаться яхтенному делу, влюбляясь в парусное искусство и морскую романтику. Капитан Трекало стал не только наставником, но и вдохновителем для многих студентов, которые проходили практику на этом уникальном судне. Таким образом, «Хортица» продолжает свою миссию, обучая молодых моряков и сохраняя традиции мореплавания.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

29-05-2021, 14:13
Зачем арендовать яхту?
12-09-2016, 19:44
Запутанная история "Викинга"
8-09-2025, 16:46
В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по парусному спорту среди студентов
13-06-2023, 14:24
Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт‑Петербурге пройдет 24 июня
21-08-2024, 20:26
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Хортица»
25-01-2014, 14:46
Была зима, шёл первый день каникул…

Происшествия на дорогах

14-10-2025, 14:19
На улице Пилотов иномарка насмерть сбила 54-летнего пешехода
13-10-2025, 14:04
На трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в лобовом ДТП с «Газелью» погиб водитель иномарки
13-10-2025, 13:21
Во Мге мотоциклист погиб врезавшись в дерево
10-10-2025, 13:42
В Отрадном иномарка сбила 16-летнего студента
Наверх