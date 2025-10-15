ента новостей

СКА проиглал нижнекамскому «Нефтехимику»
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке брига «Россия
На Васильевском острове школа № 16 будет носить имя Героя России Евгения Вашунина
В центре Петербурга открылись два новых общественных пространства
В Русско-Высоцком завершили строительство водопроводной насосной станции
95-летие Юношеской библиотеки имени А.П.Гайдара
211 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова
Крейсерская яхта «Хортица» отмечает день рождения
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ивангорода
В Ленобласти задержали подозреваемых в обстреле автомобиля на трассе
Двоих причастных к изнасилованию женщины на стройке задаржали в Тамбовской области
В Петербурге с поличным поймали 18-летнего подозреваемого во взломе ювелирного магазина
В Ленобласти трое подростков на детской площадке раздели 6-летнего ребенка и порезали одежду
В Петроградском районе сотрудники ГАИ задержали мигранта с килограммом наркотиков
В Невском районе поймали мигранта с героином в автомашине
На юге Ленобласти полицейские провели миграционный рейд
Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» представляет легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
Беглов принял участие в Божественной литургии в Покровском храме
Свердловскую набережную открыли после капитального ремонта
На улице Пилотов иномарка насмерть сбила 54-летнего пешехода
В Петербурге поймали задержали подозреваемого в обмане пенсионера с проспекта Маршала Жукова
На Митрофаньевском шоссе конфликт при покупке автозапчастей закончилась стрельбой
У метро «Ладожская» мужчине распылили в лицо содержимое газового баллончика
В Эрмитаже состоялась торжественная церемония вручения ордена Жукова Северо-Западному округу Росгвардии
В ресторане на Чернышевского задержали двоих мужчин с оружием
В Янино задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского 
На трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в лобовом ДТП с «Газелью» погиб водитель иномарки
В Петербурге задержали участников массовой драки на улице Шевченко
В Петербурге задержали участника драки в саду «Сан-Галли»
На Московском проспекте задержали мужчину, который случайно выстрелил из травмата в баре
На Васильевском острове школа № 16 будет носить имя Героя России Евгения Вашунина

На Васильевском острове школа № 16 будет носить имя Героя России Евгения Вашунина

Опубликовал: Вадик Котов
ЗАКС
Школе №16 Василеостровского района присвоят имя Героя России Евгения Вашунина

По инициативе Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского, школа номер 16, расположенная в Василеостровском районе города, будет названа в честь первого командира Ленинградского полка, полковника Евгения Александровича Вашунина. Этот выдающийся человек, который проявил невероятное мужество и отвагу, трагически погиб во время специальной военной операции. В письме, адресованном губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, содержится ответ на инициативу спикера петербургского парламента. В этом письме подчеркивается, что городское правительство активно поддерживает все инициативы, направленные на увековечивание памяти защитников Отечества, что является важной частью патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

Александр Бельский выразил свою благодарность Александру Беглову за принятое решение о присвоении имени полковника Вашунина школе. Он отметил, что теперь учебное заведение, которое активно сотрудничает с Военной академией материально-технического обеспечения имени Генерала армии Хрулёва, станет носителем имени настоящего офицера. Это учреждение, где когда-то преподавал сам полковник Вашунин, будет воспитывать новое поколение защитников Родины. Бельский подчеркнул, что это решение является важным и символичным шагом, так как имя Героя должно жить в тех местах, где формируется дух и характер будущих защитников страны.

Идея присвоения имен героев Ленинградского полка улицам и другим объектам в Санкт-Петербурге принадлежит самим бойцам. Они высказали ее во время телемоста, в котором принимал участие депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от Василеостровского района Константин Чебыкин. Он отметил, что увековечивание памяти героев, которые отдали свои жизни за защиту Отечества, является священным долгом каждого из нас. Чебыкин также выразил уверенность в том, что школа номер 16, которая теперь будет носить имя Евгения Александровича Вашунина, станет местом, где молодое поколение будет воспитываться на примерах мужества, самоотверженности и преданности своей стране, что очень важно в наше время.

В данный момент руководство школы, администрация Василеостровского района и депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга активно работают над подготовкой необходимых документов для их направления в Топонимическую комиссию. Этот процесс включает в себя сбор и оформление всех необходимых материалов, чтобы официально зафиксировать новое имя учебного заведения. Это важный шаг, который позволит не только увековечить память о герое, но и создать условия для воспитания патриотизма среди молодежи, что, безусловно, является одной из ключевых задач современного образования.

