На Васильевском острове школа № 16 будет носить имя Героя России Евгения Вашунина

По инициативе Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского, школа номер 16, расположенная в Василеостровском районе города, будет названа в честь первого командира Ленинградского полка, полковника Евгения Александровича Вашунина. Этот выдающийся человек, который проявил невероятное мужество и отвагу, трагически погиб во время специальной военной операции. В письме, адресованном губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, содержится ответ на инициативу спикера петербургского парламента. В этом письме подчеркивается, что городское правительство активно поддерживает все инициативы, направленные на увековечивание памяти защитников Отечества, что является важной частью патриотического воспитания и сохранения исторической памяти.

Александр Бельский выразил свою благодарность Александру Беглову за принятое решение о присвоении имени полковника Вашунина школе. Он отметил, что теперь учебное заведение, которое активно сотрудничает с Военной академией материально-технического обеспечения имени Генерала армии Хрулёва, станет носителем имени настоящего офицера. Это учреждение, где когда-то преподавал сам полковник Вашунин, будет воспитывать новое поколение защитников Родины. Бельский подчеркнул, что это решение является важным и символичным шагом, так как имя Героя должно жить в тех местах, где формируется дух и характер будущих защитников страны.

Идея присвоения имен героев Ленинградского полка улицам и другим объектам в Санкт-Петербурге принадлежит самим бойцам. Они высказали ее во время телемоста, в котором принимал участие депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от Василеостровского района Константин Чебыкин. Он отметил, что увековечивание памяти героев, которые отдали свои жизни за защиту Отечества, является священным долгом каждого из нас. Чебыкин также выразил уверенность в том, что школа номер 16, которая теперь будет носить имя Евгения Александровича Вашунина, станет местом, где молодое поколение будет воспитываться на примерах мужества, самоотверженности и преданности своей стране, что очень важно в наше время.

В данный момент руководство школы, администрация Василеостровского района и депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга активно работают над подготовкой необходимых документов для их направления в Топонимическую комиссию. Этот процесс включает в себя сбор и оформление всех необходимых материалов, чтобы официально зафиксировать новое имя учебного заведения. Это важный шаг, который позволит не только увековечить память о герое, но и создать условия для воспитания патриотизма среди молодежи, что, безусловно, является одной из ключевых задач современного образования.