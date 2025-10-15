ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » Двоих причастных к изнасилованию женщины на стройке задаржали в Тамбовской области

Двоих причастных к изнасилованию женщины на стройке задаржали в Тамбовской области

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Тамбовской области полицейскими задержаны двое причастных к изнасилованию женщины на стройке в Петербурге

13 октября, около 10 часов 35 минут, в правоохранительные органы Невского района Петербурга поступила информация об акте сексуального насилия, совершенном в отношении женщины на строительном объекте, расположенном на Октябрьской набережной.

Согласно показаниям 38-летней потерпевшей, зарегистрированной в городе Перми, инцидент произошел 11 октября утром. Женщина сообщила, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, встретила на улице двух незнакомцев. Эти лица предложили ей пройти в их временное жилище, расположенное на территории стройплощадки у дома номер 38 по Октябрьской набережной, где в процессе совместного употребления спиртных напитков они совершили нападение и изнасилование.

На основании собранных материалов следственными органами Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации.

14 октября, около 18 часов 20 минут, сотрудники ГАИ на посту ДПС «Доманский», расположенном на 343 километре трассы Р-22 «Каспий» в Тамбовской области, произвели задержание лиц, подозреваемых в совершении указанного преступления. Подозреваемые передвигались на автомобиле марки «Лада» в южном направлении, в сторону Кавказа.

Задержанными оказались два гражданина, являющиеся жителями Северо-Кавказского региона, в возрасте 40 и 57 лет. В настоящее время сотрудники уголовного розыска осуществляют транспортировку задержанных в город Санкт-Петербург для проведения дальнейших следственных действий.

Все по теме: Невский район, изнасилование
