В Русско-Высоцком завершили строительство водопроводной насосной станции

В Русско-Высоцком завершили строительство водопроводной насосной станции

Опубликовал: Вадик Котов
Администрация Ленобласти
«Леноблводоканал» завершил строительство водопроводной насосной станции с резервуарами чистой воды в Русско-Высоцком

В Русско-Высоцком завершилось строительство новой насосной станции водоснабжения, которая включает в себя резервуары для хранения чистой воды. Эта важная инфраструктурная инициатива была успешно реализована компанией «Леноблводоканал», и теперь проект получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию от Госстройнадзора Ленинградской области. Это событие знаменует собой значительный шаг вперед в обеспечении качественным водоснабжением местных жителей.

Следующий этап, который предстоит пройти, — это пусконаладочные работы. После их завершения станция сможет начать свою полноценную работу. По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области Евгения Барановского, данное решение будет иметь долгосрочное значение, обеспечивая жителей водой на многие десятилетия вперед. Мощности новой насосной станции рассчитаны на потребности около 5,5 тысяч человек, что позволит учесть не только текущие нужды населения, но и перспективное развитие посёлка, а также требования пожарной безопасности.

Станция оснащена двумя резервуарами чистой воды, которые обеспечат стабильное давление и бесперебойную подачу ресурса даже в часы наибольшего потребления. Это особенно важно для обеспечения комфортной жизни местных жителей, так как надежное водоснабжение — один из ключевых факторов, влияющих на качество жизни.

Кроме того, стоит отметить, что подобные системы водоснабжения становятся все более распространенными в Ленинградской области благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Этот проект направлен на создание современной инфраструктуры, которая существенно улучшает условия жизни людей, делая их более стабильными и комфортными. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что строительство насосной станции в Русско-Высоцком — это не просто техническое достижение, но и важный шаг к улучшению качества жизни населения региона.

