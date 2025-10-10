В Петербурге поймали пожилого курьера мошенников

6 октября в правоохранительные органы Московского района Петербурга поступило заявление от гражданина 83 лет, проживающего в доме номер 7 на Дунайском проспекте. В своем обращении он указал, что в период с февраля по октябрь текущего года стал жертвой мошеннических действий. Неизвестные лица, посредством телефонных звонков, обманным путем убедили его передать через курьера денежные средства в размере 641 720 рублей.

В связи с данным инцидентом было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 159, частью 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей подобные деяния как мошенничество.

В рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 8 октября в 14:20, у дома 27, корпус 1 по Варшавской улице, сотрудниками уголовного розыска был задержан мужчина 72 лет. Он подозревается в участии в вышеуказанном преступлении и был доставлен в отделение полиции для проведения дальнейших следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего.