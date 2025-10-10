Пенсионерка с Московского проспекта отдала мошенникам более 6,7 млн рублей

9 октября в 13:15 в отдел полиции Адмиралтейского района Петербурга поступило заявление от 87-летней гражданки, проживающей в доме номер 49 по Московскому проспекту. Женщина сообщила, что в период с 7 по 9 октября ей систематически поступали телефонные звонки от неустановленных лиц, которые представлялись работниками различных учреждений. Звонившие убедили пенсионерку в необходимости "задекларировать" её накопления, мотивируя это обеспечением защиты средств от потенциальных мошеннических действий.

В соответствии с полученными инструкциями, пожилая женщина собрала свои денежные средства и передала их курьеру возле подъезда своего дома. Сумма, переданная незнакомому лицу, составила 6 743 010 рублей. Доверившись злоумышленникам, пенсионерка стала жертвой обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело, квалифицированное по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Правоохранительные органы предпринимают необходимые меры для установления и задержания лиц, причастных к совершению указанного преступления.