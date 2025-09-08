В Шушарах мужчине выстрелили в лицо у автозаправки

6 сентября в отдел полиции «Пушкинское» поступило заявление от 36-летнего жителя Подмосковья. Он сообщил, что примерно в 22:30 на территории автогазозаправочной станции, расположенной в поселке Шушары по адресу: Московское шоссе, дом 3, корпус 1, в результате неожиданно вспыхнувшей ссоры, неизвестный произвел выстрел ему в лицо из неопределенного устройства, предположительно газового пистолета, после чего покинул место происшествия на автомобиле "Газель".

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего в медицинское учреждение. После оказания необходимой медицинской помощи состояние пациента было признано удовлетворительным, и он был направлен на амбулаторное лечение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному происшествию. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предпринимаются активные действия для установления местонахождения и задержания второго участника конфликта.