В Петербурге задержан хулиган, применившего газовый баллончик в рейсовом автобусе

Вечером 7 августа, около 20 часов, в дежурную часть полиции Выборгского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о происшествии в автобусе № 448, следовавшем по Юкковскому шоссе в направлении Парголово. Согласно поступившей информации, между одним из пассажиров и водителем возник конфликт, в ходе которого злоумышленник применил аэрозольный газовый баллончик против водителя, распылив его содержимое в лицо, после чего скрылся с места инцидента.

Водителю была оказана необходимая медицинская помощь непосредственно на месте происшествия, после чего автобус продолжил движение до конечного пункта и был направлен в автопарк. На момент составления отчета, уведомлений из медицинских учреждений относительно данного инцидента в полицию не поступало.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят расследование для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения. Предпринимаются активные меры для установления личности и задержания лица, причастного к данному инциденту.