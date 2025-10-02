В посёлке Дзержинка неизвестный поджег лесозаготовительную технику

В полицию Лужского района Ленинградской области 1 октября поступила информация о поджоге лесозаготовительной техники, произошедшем в ночь на 30 сентября в лесном массиве близ поселка Дзержинка. Неустановленное лицо осуществило поджог.

На место происшествия прибыла группа сотрудников полиции, которые установили факт поджога трактора, арендованного лесозаготовительной компанией. Помимо этого, был зафиксирован факт умышленного повреждения всех четырех колес автомобиля "Рено Меган", находившегося рядом с трактором.

Возгорание было устранено сотрудниками лесозаготовительной компании до прибытия экстренных служб. В результате пожара трактор получил повреждения обеих дверей. В настоящее время ведется оценка причиненного материального ущерба.

По данному инциденту следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога). Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.