ента новостей

14:41
На набережной Обводного канала начинается капитальный ремонт
14:36
Выставка китайского художника Ван Куньчжао «Остров уединения»
13:32
На путепроводе «Сойкино - Малая Ижора» над основным ходом КАД вводится реверсивное движение
13:27
Подозреваемых в осквернении мемориала на Марсовом поле задержали в Кудрово
13:19
В Петербурге задержали пожилую гардеробщицу ВУЗа, причастную к обману пенсионерки с Каменоостровского проспекта
13:12
В петербурге поймали пособницу мошенников, обманувших пенсионера с Васильевского острова
13:01
Полицейские задержали налетчика на пункт выдачи заказов маркетплейса в Сертолово
12:54
В Кудрово задержали подростка за разбойное нападение на сверстника
12:45
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге автомобиля в Осьмино
12:41
В посёлке Дзержинка неизвестный поджег лесозаготовительную технику
12:38
В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на набережной реки Фонтанки
10:13
На внутреннем кольце КАД перекроют две полосы движения
09:24
Выставка Ксении Аврамовой «Венеция. То ли сказка, то ли капкан для чужеземца…»
13:01
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
12:56
Петербургские предприятия активно присоединяются к федеральному проекту «Производительность труда»
12:48
Бывший заместитель главы Комитета по имуществу Ленобласти предстанет перед судом за взятки
12:41
В Петербурге начался осенний месячник по благоустройству
12:26
Сотрудники угрозыска Петербурга задержали распространителя детской порнографии
12:19
В Петербурге задержали стрелявшего с болкона из травмата
11:50
В поселке Щеглово рецидивист ограбил школьника
11:47
В Петербурге ищут затушивших Вечный огонь на Марсовом поле
11:44
В Кудрово конфликт школьников завершился ножом у горла
11:37
Полицейсике Петербурга ликвидировали крупный интернет-магазин по продаже наркотиков
13:52
Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
13:49
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
13:08
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
12:57
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:52
Во Всеволожске задержали стрелка из пневматического пистолета по птицам
12:47
В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В посёлке Дзержинка неизвестный поджег лесозаготовительную технику

В посёлке Дзержинка неизвестный поджег лесозаготовительную технику

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Луги ищут подозреваемых в поджоге трактора в посёлке Дзержинка

В полицию Лужского района Ленинградской области 1 октября поступила информация о поджоге лесозаготовительной техники, произошедшем в ночь на 30 сентября в лесном массиве близ поселка Дзержинка. Неустановленное лицо осуществило поджог.

На место происшествия прибыла группа сотрудников полиции, которые установили факт поджога трактора, арендованного лесозаготовительной компанией. Помимо этого, был зафиксирован факт умышленного повреждения всех четырех колес автомобиля "Рено Меган", находившегося рядом с трактором.

Возгорание было устранено сотрудниками лесозаготовительной компании до прибытия экстренных служб. В результате пожара трактор получил повреждения обеих дверей. В настоящее время ведется оценка причиненного материального ущерба.

По данному инциденту следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога). Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.

Все по теме: Ленобласть, Лужский район, поджог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

16-09-2025, 10:11
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
6-08-2025, 13:39
Во Всеволожск ищут поджигателя иномарки и электросамокат
18-07-2025, 15:19
Жителя Ленобласти подозревают в поджоге летнего дома в Бурнево
25-07-2025, 15:58
В поселке Рахья подростки подожгли детскую площадку
30-08-2025, 15:52
В Ленобласти задержали сварщика, подозреваемого в поджоге микроавтобуса
14-08-2025, 13:07
В Петербурге поймали поджигателя торгового павильона на Караваевской улице

Происшествия на дорогах

Вчера, 13:01
В Ленобласти с погоней задерживали водителя, скрывшегося с места ДТП
30-09-2025, 12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
29-09-2025, 13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
29-09-2025, 12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
Наверх