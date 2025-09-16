В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом

14 сентября в отдел полиции города Кириши, расположенного в Ленинградской области, поступила информация о совершении попытки поджога частного жилого дома, находящегося на улице Парковой.

Как стало известно «Питерец.ру». оперативно прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов выяснили, что приблизительно в 04:00 неустановленное лицо преодолело ограждение из металла, проникнув таким образом на территорию частного домовладения, и предприняло попытку совершить поджог с использованием бутылки, содержащей легковоспламеняющуюся смесь.

Вместе с тем, воспламенение горючей жидкости произошло непосредственно в руках злоумышленника, что привело к его падению за пределы огражденной территории.

В результате указанного происшествия материального ущерба удалось избежать.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, квалифицированное по статьям 30 части 3 и 167 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, что соответствует покушению на преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание правонарушителя.