В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы
В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»
В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению
На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост
На Благовещенском мосту завершился ремонт
Открытие театра одного актера в Петербурге – «Паша читает»
На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения
В Петербурге у жительницы Новокузнецка изъяли «слоновий транквилизатор»
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти
Выставка «САЛЬВАДОР ДАЛИ. Тайнопись»
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
В Петербурге задержали водителя, сбившего первоклассницу в Шушарах
В Петербурге мужчина напечатал купюры на принтере и попытался расплатиться в магазине
Неизвестный выстрелил из травмата в мужчину у станции "Проспект Большевиков"
В Петергофе в ходе дорожного конфликта велосипедист угрожал ножом таксисту
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших 92-летнего пенсионера
В Калининском районе задержали курьеров мошенников
В Ленобласти женщина пострадала в результате конфликта при выгуле собак
Автовладелец пострадал в ходе конфликта с активистами на Краснопутиловской улице
В Петербурге подросток на электросамокате расстелял из пневматики прохожего
Ладожский мост разведут на 45 минут 15 сентября
Питерец.ру » Происшествия » В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом

В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Киришах возбудили уголовное дело по факту попытки поджога частного дома

14 сентября в отдел полиции города Кириши, расположенного в Ленинградской области, поступила информация о совершении попытки поджога частного жилого дома, находящегося на улице Парковой.

Как стало известно «Питерец.ру». оперативно прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов выяснили, что приблизительно в 04:00 неустановленное лицо преодолело ограждение из металла, проникнув таким образом на территорию частного домовладения, и предприняло попытку совершить поджог с использованием бутылки, содержащей легковоспламеняющуюся смесь.

Вместе с тем, воспламенение горючей жидкости произошло непосредственно в руках злоумышленника, что привело к его падению за пределы огражденной территории.

В результате указанного происшествия материального ущерба удалось избежать.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, квалифицированное по статьям 30 части 3 и 167 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации, что соответствует покушению на преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание правонарушителя.

Все по теме: Ленобласть, Киришский район, поджог
