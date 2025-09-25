В Петербурге задержали бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в участии в мошенничестве в сфере страхования

Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, первым управлением по расследованию особо важных дел, ведется уголовное производство по факту преступления, квалифицированного по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, а именно мошенничество, связанное со страховыми выплатами. В рамках этого дела к ответственности привлечены пятнадцать человек.

Следствием установлено, что организованная группа лиц имитировала дорожно-транспортные происшествия с целью незаконного обогащения за счет страховой компании. После предоставления сфабрикованных документов о ДТП, они получали страховые выплаты и использовали их по своему усмотрению.

В ходе следственных действий было выявлено участие еще одного соучастника – бывшего инспектора ДПС ОГИБДД УМВД России по Калининскому району. Данный сотрудник оформлял административные материалы по фиктивным ДТП, оказывая содействие группе в подготовке документации для страховой компании, а также фальсифицировал административные материалы при необходимости.

В результате совместных действий следователей Следственного комитета и сотрудников УСБ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, бывший сотрудник дорожно-патрульной службы был задержан, а по месту его проживания проведен обыск. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 и ч. 1 ст. 285 УК РФ, а именно мошенничество в сфере страхования и злоупотребление служебными полномочиями.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.