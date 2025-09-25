ента новостей

17:07
Госдума отклонила законопроект о расторжении договоров с операторами связи
17:04
Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области
15:02
В Ленобласти задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней
14:54
В Петербурге с 25 сентября начнется периодическое протапливание
14:50
В Петербурге задержали бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в участии в мошенничестве в сфере страхования
14:44
Выставка венгерского фотографа Петера Чаквари «Крошечная пустошь»
14:36
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже мотоцикла
14:32
В Петербурге поймали уссурийского дропа, помогавшего мошенникам обмануть пенсионера
14:07
В Выборге задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков
14:02
В Петербурге женская сборная Герценовского университета победита на фестивале студенческого футбола
13:58
Подозреваемого в разбойном нападении в торговом центре на Лиговском проспекте задержали в Москве
13:51
В Петербурге ищут стрелявшего в конфликте в Альпийском переулке
13:46
Выставка Герои Красного Креста в Экспофоруме
13:42
В Курортном районе выясняют обстоятельства конфликта между иностранцами
13:36
В Ленобласти задержали подозреваемых в обеспечении технической поддержки телефонного мошенничества
13:31
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта, в котором пострадал ребенок
16:14
На путепроводе «Кудрово-Новосергиевка» над КАД введут реверсивное движение
14:30
В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»
14:02
В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист
13:13
Беглов поздравил Гуцана с назначением на пост Генерального прокурора
13:03
Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний
12:57
В Петербурге мужчину жестоко избили из-за выгула собаки
12:53
В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже
12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
12:41
На улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого в стрельбе по окнам
12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
12:32
На Наличной водитель иномарки распылил газ в дорожном конфликте и попал в ребенка
12:21
В Невском районе полицейсике ликвидировали канал нелегальной миграции
12:15
В квартире на улице Орджоникидзе оперативники изъяли крупную партию "синтетики"
08:58
Смертоносный тайфун Рагаса обрушился на южный Китай
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в участии в мошенничестве в сфере страхования

В Петербурге задержали бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в участии в мошенничестве в сфере страхования

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Петербурге задержан бывший сотрудник дорожно-патрульной службы, обвиняемый в участии в мошенничестве в сфере страхования

Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, первым управлением по расследованию особо важных дел, ведется уголовное производство по факту преступления, квалифицированного по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ, а именно мошенничество, связанное со страховыми выплатами. В рамках этого дела к ответственности привлечены пятнадцать человек.

Следствием установлено, что организованная группа лиц имитировала дорожно-транспортные происшествия с целью незаконного обогащения за счет страховой компании. После предоставления сфабрикованных документов о ДТП, они получали страховые выплаты и использовали их по своему усмотрению.

В ходе следственных действий было выявлено участие еще одного соучастника – бывшего инспектора ДПС ОГИБДД УМВД России по Калининскому району. Данный сотрудник оформлял административные материалы по фиктивным ДТП, оказывая содействие группе в подготовке документации для страховой компании, а также фальсифицировал административные материалы при необходимости.

В результате совместных действий следователей Следственного комитета и сотрудников УСБ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, бывший сотрудник дорожно-патрульной службы был задержан, а по месту его проживания проведен обыск. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.5 и ч. 1 ст. 285 УК РФ, а именно мошенничество в сфере страхования и злоупотребление служебными полномочиями.

В настоящее время расследование по уголовному делу продолжается.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

29-10-2012, 08:52
В Петербурге сотрудника полиции обвиняют в мошенничестве
21-02-2023, 13:24
В Ленобласти в отношении должностных лиц администрации МО «Свердловское городское поселение» возбуждено уголовное дело
24-12-2021, 10:30
В Петербурге следователя задержали за получение взятки
19-03-2024, 16:24
В чайхане на Московском проспекте застрелили бизнесмена
4-04-2024, 11:05
В Петербурге сотруднику полиции предъявлено обвинение в получении взятки
24-10-2024, 16:15
В Петербурге задержали за взятки заместителя председателя Комитета по транспорту

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
Вчера, 12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
22-09-2025, 15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
22-09-2025, 15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
Наверх