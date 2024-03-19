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Питерец.ру » Происшествия » В чайхоне на Московском проспекте застрелили бизнесмена

В чайхоне на Московском проспекте застрелили бизнесмена

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Опубликовал: Anton78
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В Петербурге местному жителю предъявлено обвинение в убийстве бизнесмена в ресторане на Московском проспекте

Накануне вечером, 18 марта 2024 года в чайхоне "Чабрец", расположенной на Московском проспекте за столиком двое мужчин обсуждали личные вопросы. В какой-то момент, на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за финансовых разногласий, с целью убийства один из них выхватил пистолет ТТ и произвел несколько выстрелов в своего 40-летнего знакомого.
Потерпевший скончался на месте происшествия в результате полученных огнестрельных ранений. Им оказался бизнесмен, владелец компании, которая работает в сфере дизайна.

Стрелявший убегать не стал, а остался ждать прибытия полиции. Им оказался неоднократно судимый за кражи, угон и вождение в нетрезвом виде 40-летний Алексей Исаков.

Главным следственным управлением Следственного комитета России по городу Санкт-Петербургу предъявлено обвинение ранее судимому 40-летнему местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу продолжается проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Источник: СК по Петербургу
Все по теме: Московский район стрельба огнестрельное ранение убийство
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