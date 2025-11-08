ента новостей

15:17
В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире
15:13
В Ленобласти задержали мигранта, напавшего на женщину в лесополосе у Колтушей
15:09
На «Сортавале» перекроют одну полосу в направлении Петербурга
15:06
В Мурино мужчина выстрелил в оппонента в питейном заведении
15:01
На улице Марата задержали применившего нож в драке
14:57
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам дома на Будапештской улице
14:54
В Петербурге на внутреннем кольце КАД на три дня перекроют две полосы движения
14:50
На улице Типанова конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика
14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
12:40
В Кронштадте, в квартире обнаружили гранаты, патроны и автомат
12:13
В Ленобласти задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионерку из Бокситогорска
12:00
В Мурино задержали мигранта-разбойника
11:56
В Петербурге поймали подозреваемого в разбое в магазине на проспекте Энгельса
11:50
На Дороге на Каменку иномарка сбила 16-летнего пешехода
11:46
В течение двух часов на трассе «Кола» будет полностью перекрыто движение
11:41
На Новочеркасском проспекте задержали стрелка в апарт - отеле
11:37
Пенсионер с проспекта Энгельса отдал мошенникам более 21 млн рублей
11:32
В ресторане на Малой Посадской у молодого человека отобрали часы
11:25
В Петербурге на КАД планируется полное перекрытие движения
09:34
В Петербурге в честь 70-летия метрополитена выпустит на линию два брендированных состава
19:46
Концерт «Магия звука: музыка из воздуха»
14:48
В Ленобласти согласовали новый состав правительства
13:31
Губернатор Петербурга поздравил судебных приставов со 160-летием службы
13:19
В Ленобласти женщину задержали за убийство сожителя
11:13
Съезд с КАД на Москву будет полностью перекрыт
10:57
В Петербурге задержали жителя Химок, работавшего на мошенников
10:52
В Петербурге поймали выходца с Северного Кавказа за грабеж на улице Марата
10:45
Пенсионер с Поэтического бульвара отдал мошенникам около 50 млн рублей
10:15
В Петербурге подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2025 года
09:31
В Петроградском районе полиция проверила транспорт и иностранцев
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На улице Типанова конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика

На улице Типанова конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские разыскивают пустившего в ход перцовый баллончик в автобусном конфликте на улице Типанова

Вчера, приблизительно в 15:30, в автобусе, следовавшем мимо дома номер 21 по улице Типанова, произошел инцидент. Неустановленное лицо произвело распыление неизвестного вещества из аэрозольного баллона в лицо одному из пассажиров, после чего покинуло место происшествия.

Пострадавший в тот же день обратился за медицинской помощью в травматологический пункт. Медицинским осмотром установлено наличие химического ожога лица и шеи.

Предварительно установлено, что причиной инцидента послужил словесный конфликт между пострадавшим и неустановленным лицом в салоне автобуса. Конфликт возник из-за отказа предоставить место пожилой женщине. После словесной перепалки подозреваемый проявил агрессию, распылив содержимое, предположительно, перцового баллончика.

В связи с данным происшествием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание лица, совершившего данное преступление.

Все по теме: Московский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-07-2025, 11:40
В Новое Девяткино дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика
17-05-2025, 12:10
В центре Петербурга дорожный конфликт закончился применением перцового баллончика
25-04-2023, 10:43
В Невском районе произошел конфликт с применением перцового баллончика
7-08-2025, 10:55
В Мурино конфликт из-за парковки закончился применением перцового баллончика
10-07-2025, 11:30
В Колпино ищут хулиганов, применивших газовый баллончик в автобусе
14-07-2025, 17:27
В Невском районе избили контролера в автобусе

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
Вчера, 11:50
На Дороге на Каменку иномарка сбила 16-летнего пешехода
3-11-2025, 12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
1-11-2025, 15:50
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
Наверх