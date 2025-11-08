На улице Типанова конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика

Вчера, приблизительно в 15:30, в автобусе, следовавшем мимо дома номер 21 по улице Типанова, произошел инцидент. Неустановленное лицо произвело распыление неизвестного вещества из аэрозольного баллона в лицо одному из пассажиров, после чего покинуло место происшествия.

Пострадавший в тот же день обратился за медицинской помощью в травматологический пункт. Медицинским осмотром установлено наличие химического ожога лица и шеи.

Предварительно установлено, что причиной инцидента послужил словесный конфликт между пострадавшим и неустановленным лицом в салоне автобуса. Конфликт возник из-за отказа предоставить место пожилой женщине. После словесной перепалки подозреваемый проявил агрессию, распылив содержимое, предположительно, перцового баллончика.

В связи с данным происшествием возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание лица, совершившего данное преступление.