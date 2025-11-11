Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия»

Эдвард Радзинский, выдающийся драматург и писатель, обладает уникальным даром - вести диалог с минувшими эпохами, где сама история становится не просто декорацией, а полноправным участником действия.

На его творческих встречах отсутствует предварительно заявленная тематика, что является основой его импровизационного подхода. Все творчество Радзинского посвящено времени, его звучанию и трансформирующему воздействию на человеческую сущность.

Читатели его произведений осведомлены, что их ожидает не простое изложение хронологии событий, а воссоздание атмосферы и тончайших деталей минувших лет. Его исторические бестселлеры заслуженно получили признание и были переведены на множество языков, благодаря точному воспроизведению ритма и многогранности каждой эпохи.

На сцене Радзинский придерживается того же принципа: он не просто повествует, а переживает историю, вовлекая зрителей в совместное проживание.

Каждый вечер становится мазком на полотне времени, порой резким и выразительным, порой дополняющим и уточняющим, но всегда тщательно выверенным.

Начало мероприятия в 19:00

19 января, Концертный зал «Колизей» (Невский проспект, 100), возрастное ограничение 12+.