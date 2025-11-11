ента новостей

В Петербурге специалисты Центра занятости населения проведут вебинары для горожан
В Мариинском дворце состоялся концерт ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии»
В Петербурге нагрудный знак «За милосердие» вручат 50 петербуржцам
Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия»
На КАД по ночам будут перекрывать съезды в Сертолово и Парголово
В Петербурге задержали стрелка из "травматики" в квартире на Учительской улице
В Ленобласти задержан подозреваемый в стрельбе в поселке Первомайское
В Петербурге поймали ночных дрифтеров
В Петербурге учащиеся-инвалиды бесплатно получат специальные учебные материалы
В деревне Белогорка благоустроили площадь
На станции метро «Озерки» мужчина погиб после падения на пути в метро
Концерт квартета StradiValenki с программой "KрасоTango"
В Тихвине женщину задержали за убийство собутыльника
В Пушкине поймали ночного поджигателя авто
В Петербурге задержали рецидивиста за грабеж на проспекте Луначарского
Мост через Свирь для прохода вниз по реке теплохода «Александр Сапожников»
В Петербурге полицейские провели миграционный рейд на улице Красного Текстильщика
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире
В Ленобласти задержали мигранта, напавшего на женщину в лесополосе у Колтушей
На «Сортавале» перекроют одну полосу в направлении Петербурга
В Мурино мужчина выстрелил в оппонента в питейном заведении
На улице Марата задержали применившего нож в драке
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам дома на Будапештской улице
В Петербурге на внутреннем кольце КАД на три дня перекроют две полосы движения
На улице Типанова конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
В Кронштадте, в квартире обнаружили гранаты, патроны и автомат
В Ленобласти задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионерку из Бокситогорска
В Мурино задержали мигранта-разбойника
Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия»

Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
19 января Концертный зал «Колизей» (Невский проспект, 100) Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия»

Эдвард Радзинский, выдающийся драматург и писатель, обладает уникальным даром - вести диалог с минувшими эпохами, где сама история становится не просто декорацией, а полноправным участником действия.

На его творческих встречах отсутствует предварительно заявленная тематика, что является основой его импровизационного подхода. Все творчество Радзинского посвящено времени, его звучанию и трансформирующему воздействию на человеческую сущность.

Читатели его произведений осведомлены, что их ожидает не простое изложение хронологии событий, а воссоздание атмосферы и тончайших деталей минувших лет. Его исторические бестселлеры заслуженно получили признание и были переведены на множество языков, благодаря точному воспроизведению ритма и многогранности каждой эпохи.

На сцене Радзинский придерживается того же принципа: он не просто повествует, а переживает историю, вовлекая зрителей в совместное проживание.

Каждый вечер становится мазком на полотне времени, порой резким и выразительным, порой дополняющим и уточняющим, но всегда тщательно выверенным.

Начало мероприятия в 19:00

19 января, Концертный зал «Колизей» (Невский проспект, 100), возрастное ограничение 12+.

