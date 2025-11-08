ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали мигранта, напавшего на женщину в лесополосе у Колтушей

В Ленобласти задержали мигранта, напавшего на женщину в лесополосе у Колтушей

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Ленобласти задержали приезжего, подозреваемого в нападении на женщину в лесополосе у Колтушей

В полицию Всеволожского района Ленинградской области 7 ноября 2025 года около 03:15 поступило заявление от 36-летней жительницы Колтушей, о совершенном в отношении нее насильственном деянии. Согласно заявлению, инцидент произошел в лесопарковой зоне вблизи дома номер 3 по Верхней улице в Колтушах, где на женщину напал неустановленный злоумышленник.

В тот же день, примерно через час после получения сообщения, сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в совершении указанного преступления. Задержание 18-летнего гражданина одной из стран Центральной Азии произошло в здании магазина, находящегося по адресу Верхняя улица, дом 16.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному инциденту.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, насильник, мигранты
