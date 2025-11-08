На улице Марата задержали применившего нож в драке

Около 21 часа 6 ноября в дежурную часть полиции Центрального района Петербурга поступила информация о конфликтной ситуации возле дома номер 67 на улице Марата.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники правоохранительных органов выявили 28-летнего мужчину, проживающего в соседнем здании, с колото-резаным ранением в области шеи.

Бригада скорой помощи незамедлительно госпитализировала потерпевшего в ближайшее медицинское учреждение для оказания экстренной помощи.

На месте инцидента сотрудники полиции задержали 37-летнего гражданина, имеющего криминальное прошлое, по подозрению в нанесении ножевого ранения оппоненту во время спонтанно возникшей конфронтации. Предполагается, что удар ножом в шею был нанесён со спины.

После оказания необходимой медицинской помощи пострадавший был выписан из стационара и направлен на дальнейшее амбулаторное лечение.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного производства по данному факту.