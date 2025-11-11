ента новостей

В Петербурге поймали ночных дрифтеров

Сотрудниками Госавтоинспекции поймали ночных дрифтеров

В ходе мониторинга интернет-пространства сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения были обнаружены видеоматериалы, зафиксировавшие несанкционированные ночные дрифт-заезды группы молодых людей на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Анализ данных, полученных с камер видеонаблюдения, показал, что правонарушители первоначально осуществляли дрифт между Выборгским шоссе и проспектом Энгельса, а спустя приблизительно один час переместились во Всеволожский район.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на следующий день, были установлены личности всех участников опасных заездов, которые впоследствии были задержаны по местам их проживания.

Установлено, что организатором несанкционированного мероприятия являлся 22-летний уроженец Удмуртии. Остальные пять задержанных – жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области в возрасте от 21 до 25 лет. Один из участников, стремясь к созданию эффектных кадров, перевозил оператора в багажном отделении своей машины. Все лица привлечены к административной ответственности.

При осмотре шести транспортных средств, принадлежащих участникам заездов (двух BMW, Toyota Mark II, двух ВАЗ и Ford Sierra), были выявлены признаки внесения изменений в идентификационные номера агрегатов. Автомобили были изъяты для проведения экспертизы и помещены на специализированную стоянку. В случае подтверждения факта подделки или уничтожения идентификационных номеров транспортных средств, владельцам изъятых автомобилей может грозить уголовная ответственность в соответствии со статьей 326 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, установлено, что уровень шума, производимого всеми транспортными средствами, превышает допустимые нормативы. В связи с этим владельцам автомобилей выданы предписания об устранении выявленных нарушений. В противном случае регистрация их транспортных средств будет аннулирована.

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области продолжит пресекать любые попытки организации несанкционированных экстремальных мероприятий на дорогах города, так как они представляют угрозу для безопасности дорожного движения и жизни граждан.

