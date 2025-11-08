В Петербурге ищут стрелявшего по окнам дома на Будапештской улице

7 ноября, около 12:00 в отдел полиции Фрунзенского района Петербурга поступила информация о повреждении окон квартиры по адресу: Будапештская улица, дом 89, корпус 1, предположительно, в результате стрельбы.

На место инцидента была направлена оперативная группа. Полицейские установили, что в период с 08:20 до 08:55 неустановленное лицо произвело выстрелы в окно квартиры, находящейся на седьмом этаже указанного дома.

Согласно предварительной информации, в результате стрельбы никто не пострадал.

От владелицы квартиры было принято официальное заявление о произошедшем инциденте.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту стрельбы.

Предпринимаются активные меры по установлению и задержанию лица, совершившего данное правонарушение.