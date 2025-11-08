В Петербурге на внутреннем кольце КАД на три дня перекроют две полосы движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на северном участке КАД в связи с проведением работ по реконструкции. В частности, на участке между развязками с Приморским шоссе и Западным скоростным диаметром (ЗСД) будет частично перекрыто движение.

Как пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, на внутреннем кольце КАД первая и вторая полосы будут закрыты для проезда из-за переустройства линий электропередач. На третьей полосе вводится ограничение скорости до 50 км/ч. Следует учитывать, что на данном участке дороги имеется всего три полосы движения.

Указанные работы проводятся согласно утвержденной и согласованной схеме организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры для ограждения рабочей зоны, а также смонтирована световая сигнализация с сигнальными фонарями дежурного освещения.

Информация о временном перекрытии полос будет отображаться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Илья Пузыревский уточнил, что работы будут выполняться на третьем километре КАД 11, 12 и 14 ноября в промежуток времени с 8:00 до 20:00.