15:17
В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире
15:13
В Ленобласти задержали мигранта, напавшего на женщину в лесополосе у Колтушей
15:09
На «Сортавале» перекроют одну полосу в направлении Петербурга
15:06
В Мурино мужчина выстрелил в оппонента в питейном заведении
15:01
На улице Марата задержали применившего нож в драке
14:57
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам дома на Будапештской улице
14:54
В Петербурге на внутреннем кольце КАД на три дня перекроют две полосы движения
14:50
На улице Типанова конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика
14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
12:40
В Кронштадте, в квартире обнаружили гранаты, патроны и автомат
12:13
В Ленобласти задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионерку из Бокситогорска
12:00
В Мурино задержали мигранта-разбойника
11:56
В Петербурге поймали подозреваемого в разбое в магазине на проспекте Энгельса
11:50
На Дороге на Каменку иномарка сбила 16-летнего пешехода
11:46
В течение двух часов на трассе «Кола» будет полностью перекрыто движение
11:41
На Новочеркасском проспекте задержали стрелка в апарт - отеле
11:37
Пенсионер с проспекта Энгельса отдал мошенникам более 21 млн рублей
11:32
В ресторане на Малой Посадской у молодого человека отобрали часы
11:25
В Петербурге на КАД планируется полное перекрытие движения
09:34
В Петербурге в честь 70-летия метрополитена выпустит на линию два брендированных состава
19:46
Концерт «Магия звука: музыка из воздуха»
14:48
В Ленобласти согласовали новый состав правительства
13:31
Губернатор Петербурга поздравил судебных приставов со 160-летием службы
13:19
В Ленобласти женщину задержали за убийство сожителя
11:13
Съезд с КАД на Москву будет полностью перекрыт
10:57
В Петербурге задержали жителя Химок, работавшего на мошенников
10:52
В Петербурге поймали выходца с Северного Кавказа за грабеж на улице Марата
10:45
Пенсионер с Поэтического бульвара отдал мошенникам около 50 млн рублей
10:15
В Петербурге подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2025 года
09:31
В Петроградском районе полиция проверила транспорт и иностранцев
В Петербурге на внутреннем кольце КАД на три дня перекроют две полосы движения

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На внутреннем кольце КАД на три дня перекроют две полосы движения в связи с проведением работ по реконструкции

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на северном участке КАД в связи с проведением работ по реконструкции. В частности, на участке между развязками с Приморским шоссе и Западным скоростным диаметром (ЗСД) будет частично перекрыто движение.

Как пояснил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский, на внутреннем кольце КАД первая и вторая полосы будут закрыты для проезда из-за переустройства линий электропередач. На третьей полосе вводится ограничение скорости до 50 км/ч. Следует учитывать, что на данном участке дороги имеется всего три полосы движения.

Указанные работы проводятся согласно утвержденной и согласованной схеме организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры для ограждения рабочей зоны, а также смонтирована световая сигнализация с сигнальными фонарями дежурного освещения.

Информация о временном перекрытии полос будет отображаться на табло и знаках переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Илья Пузыревский уточнил, что работы будут выполняться на третьем километре КАД 11, 12 и 14 ноября в промежуток времени с 8:00 до 20:00.

