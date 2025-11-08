В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по контролю за наркотиками Пушкинского района 6 ноября, в поселке Шушары был задержан гражданин, проживающий в Пушкине, который организовал в арендуемой квартире незаконную нарколабораторию.

В ходе обыска квартиры сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали четыре пакета из полимерного материала, содержащих марихуану, а также один полимерный мешок с пятнадцатью растениями, имеющими корневую систему. Кроме того, были изъяты предметы и оборудование, предназначенные для культивации растений.

Общий вес изъятых наркотических средств превысил шестнадцать килограммов. Экспертиза одного из пакетов установила наличие конопли весом 4604 грамма.

Содержимое остальных пакетов направлено на дальнейшие исследования, их суммарный вес составляет 13 901 грамм.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по статье 30 части 3 и статье 228.1 части 4 пункта "г" Уголовного кодекса Российской Федерации, что квалифицируется как покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.