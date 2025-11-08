ента новостей

15:17
В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире
15:13
В Ленобласти задержали мигранта, напавшего на женщину в лесополосе у Колтушей
15:09
На «Сортавале» перекроют одну полосу в направлении Петербурга
15:06
В Мурино мужчина выстрелил в оппонента в питейном заведении
15:01
На улице Марата задержали применившего нож в драке
14:57
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам дома на Будапештской улице
14:54
В Петербурге на внутреннем кольце КАД на три дня перекроют две полосы движения
14:50
На улице Типанова конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика
14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
12:40
В Кронштадте, в квартире обнаружили гранаты, патроны и автомат
12:13
В Ленобласти задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионерку из Бокситогорска
12:00
В Мурино задержали мигранта-разбойника
11:56
В Петербурге поймали подозреваемого в разбое в магазине на проспекте Энгельса
11:50
На Дороге на Каменку иномарка сбила 16-летнего пешехода
11:46
В течение двух часов на трассе «Кола» будет полностью перекрыто движение
11:41
На Новочеркасском проспекте задержали стрелка в апарт - отеле
11:37
Пенсионер с проспекта Энгельса отдал мошенникам более 21 млн рублей
11:32
В ресторане на Малой Посадской у молодого человека отобрали часы
11:25
В Петербурге на КАД планируется полное перекрытие движения
09:34
В Петербурге в честь 70-летия метрополитена выпустит на линию два брендированных состава
19:46
Концерт «Магия звука: музыка из воздуха»
14:48
В Ленобласти согласовали новый состав правительства
13:31
Губернатор Петербурга поздравил судебных приставов со 160-летием службы
13:19
В Ленобласти женщину задержали за убийство сожителя
11:13
Съезд с КАД на Москву будет полностью перекрыт
10:57
В Петербурге задержали жителя Химок, работавшего на мошенников
10:52
В Петербурге поймали выходца с Северного Кавказа за грабеж на улице Марата
10:45
Пенсионер с Поэтического бульвара отдал мошенникам около 50 млн рублей
10:15
В Петербурге подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2025 года
09:31
В Петроградском районе полиция проверила транспорт и иностранцев
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире

В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Петербурга задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире в поселке Шушары

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по контролю за наркотиками Пушкинского района 6 ноября, в поселке Шушары был задержан гражданин, проживающий в Пушкине, который организовал в арендуемой квартире незаконную нарколабораторию.

В ходе обыска квартиры сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали четыре пакета из полимерного материала, содержащих марихуану, а также один полимерный мешок с пятнадцатью растениями, имеющими корневую систему. Кроме того, были изъяты предметы и оборудование, предназначенные для культивации растений.

Общий вес изъятых наркотических средств превысил шестнадцать килограммов. Экспертиза одного из пакетов установила наличие конопли весом 4604 грамма.

Содержимое остальных пакетов направлено на дальнейшие исследования, их суммарный вес составляет 13 901 грамм.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по статье 30 части 3 и статье 228.1 части 4 пункта "г" Уголовного кодекса Российской Федерации, что квалифицируется как покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Пушкинский район, наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

14-08-2025, 13:11
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
5-09-2025, 14:45
В Петербурге и Ленобласти задержали двоих наркосбытчиков
21-08-2025, 13:04
В Петербурге поймали мигранта с наркотиками
27-03-2025, 11:54
В Петербурге задержали агрария, устроившего наркоферму в квартире
19-09-2025, 13:03
В квартире на улице Спирина изъяли крупную партию наркотиков
11-06-2025, 12:03
В Ленобласти задержали наркозакладчика из деревни Куттузи

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
Вчера, 11:50
На Дороге на Каменку иномарка сбила 16-летнего пешехода
3-11-2025, 12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
1-11-2025, 15:50
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
Наверх