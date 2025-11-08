На «Сортавале» перекроют одну полосу в направлении Петербурга

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует об ограничении движения на федеральной трассе А-121 «Сортавала», соединяющей Санкт-Петербург, Сортавалу и трассу Р-21 «Кола», в пределах Ленинградской области.

Причиной является проведение работ по укладке литого асфальтобетона в зоне примыкания мастичного деформационного шва на путепроводе, расположенном над федеральной автодорогой А-181 «Скандинавия» (участок «Магистральная»). В период с 11 по 16 ноября будет временно закрыта одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга. Скорость движения на данном участке будет ограничена до 50 км/ч. На данном участке дороги присутствует четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении. Движение в направлении Сортавалы будет осуществляться без изменений. Об этом сообщил руководитель территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы проводятся в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные блоки, ограждающие зону работ, а также световая сигнализация с использованием сигнальных фонарей.

Пузыревский уточнил, что дорожные работы будут проводиться на 33-м километре трассы А-121 «Сортавала», вблизи поселка Стеклянный Куйвозовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области. Работы будут выполняться круглосуточно в две смены.