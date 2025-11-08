ента новостей

15:17
В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире
15:13
В Ленобласти задержали мигранта, напавшего на женщину в лесополосе у Колтушей
15:09
На «Сортавале» перекроют одну полосу в направлении Петербурга
15:06
В Мурино мужчина выстрелил в оппонента в питейном заведении
15:01
На улице Марата задержали применившего нож в драке
14:57
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам дома на Будапештской улице
14:54
В Петербурге на внутреннем кольце КАД на три дня перекроют две полосы движения
14:50
На улице Типанова конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика
14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
12:40
В Кронштадте, в квартире обнаружили гранаты, патроны и автомат
12:13
В Ленобласти задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионерку из Бокситогорска
12:00
В Мурино задержали мигранта-разбойника
11:56
В Петербурге поймали подозреваемого в разбое в магазине на проспекте Энгельса
11:50
На Дороге на Каменку иномарка сбила 16-летнего пешехода
11:46
В течение двух часов на трассе «Кола» будет полностью перекрыто движение
11:41
На Новочеркасском проспекте задержали стрелка в апарт - отеле
11:37
Пенсионер с проспекта Энгельса отдал мошенникам более 21 млн рублей
11:32
В ресторане на Малой Посадской у молодого человека отобрали часы
11:25
В Петербурге на КАД планируется полное перекрытие движения
09:34
В Петербурге в честь 70-летия метрополитена выпустит на линию два брендированных состава
19:46
Концерт «Магия звука: музыка из воздуха»
14:48
В Ленобласти согласовали новый состав правительства
13:31
Губернатор Петербурга поздравил судебных приставов со 160-летием службы
13:19
В Ленобласти женщину задержали за убийство сожителя
11:13
Съезд с КАД на Москву будет полностью перекрыт
10:57
В Петербурге задержали жителя Химок, работавшего на мошенников
10:52
В Петербурге поймали выходца с Северного Кавказа за грабеж на улице Марата
10:45
Пенсионер с Поэтического бульвара отдал мошенникам около 50 млн рублей
10:15
В Петербурге подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2025 года
09:31
В Петроградском районе полиция проверила транспорт и иностранцев
Питерец.ру » Общество » На «Сортавале» перекроют одну полосу в направлении Петербурга

На «Сортавале» перекроют одну полосу в направлении Петербурга

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
На федеральной трассе А-121 «Сортавала» перекроют одну полосу в направлении Санкт-Петербурга

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует об ограничении движения на федеральной трассе А-121 «Сортавала», соединяющей Санкт-Петербург, Сортавалу и трассу Р-21 «Кола», в пределах Ленинградской области.

Причиной является проведение работ по укладке литого асфальтобетона в зоне примыкания мастичного деформационного шва на путепроводе, расположенном над федеральной автодорогой А-181 «Скандинавия» (участок «Магистральная»). В период с 11 по 16 ноября будет временно закрыта одна полоса движения в направлении Санкт-Петербурга. Скорость движения на данном участке будет ограничена до 50 км/ч. На данном участке дороги присутствует четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении. Движение в направлении Сортавалы будет осуществляться без изменений. Об этом сообщил руководитель территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Работы проводятся в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные блоки, ограждающие зону работ, а также световая сигнализация с использованием сигнальных фонарей.

Пузыревский уточнил, что дорожные работы будут проводиться на 33-м километре трассы А-121 «Сортавала», вблизи поселка Стеклянный Куйвозовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области. Работы будут выполняться круглосуточно в две смены.

