13:00
В Петербурге специалисты Центра занятости населения проведут вебинары для горожан
12:55
В Мариинском дворце состоялся концерт ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии»
12:50
В Петербурге нагрудный знак «За милосердие» вручат 50 петербуржцам
12:42
Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия»
12:40
На КАД по ночам будут перекрывать съезды в Сертолово и Парголово
10:57
В Петербурге задержали стрелка из "травматики" в квартире на Учительской улице
10:54
В Ленобласти задержан подозреваемый в стрельбе в поселке Первомайское
10:46
В Петербурге поймали ночных дрифтеров
15:41
В Петербурге учащиеся-инвалиды бесплатно получат специальные учебные материалы
15:38
В деревне Белогорка благоустроили площадь
15:34
На станции метро «Озерки» мужчина погиб после падения на пути в метро
15:29
Концерт квартета StradiValenki с программой "KрасоTango"
11:46
В Тихвине женщину задержали за убийство собутыльника
11:40
В Пушкине поймали ночного поджигателя авто
11:30
В Петербурге задержали рецидивиста за грабеж на проспекте Луначарского
11:25
Мост через Свирь для прохода вниз по реке теплохода «Александр Сапожников»
10:28
В Петербурге полицейские провели миграционный рейд на улице Красного Текстильщика
10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
15:17
В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире
15:13
В Ленобласти задержали мигранта, напавшего на женщину в лесополосе у Колтушей
15:09
На «Сортавале» перекроют одну полосу в направлении Петербурга
15:06
В Мурино мужчина выстрелил в оппонента в питейном заведении
15:01
На улице Марата задержали применившего нож в драке
14:57
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам дома на Будапештской улице
14:54
В Петербурге на внутреннем кольце КАД на три дня перекроют две полосы движения
14:50
На улице Типанова конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика
14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
12:40
В Кронштадте, в квартире обнаружили гранаты, патроны и автомат
12:13
В Ленобласти задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионерку из Бокситогорска
12:00
В Мурино задержали мигранта-разбойника
На КАД по ночам будут перекрывать съезды в Сертолово и Парголово

На КАД по ночам будут перекрывать съезды в Сертолово и Парголово

Опубликовал: Вадик Котов
На развязке КАД с Выборгским шоссе по ночам будут полностью перекрывать съезды в Сертолово и Парголово

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на 18-м километре трассы А-118, известной как Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (КАД), в зоне транспортной развязки с Выборгским шоссе. В связи с запланированными работами по устройству свайных оснований для установки опорных конструкций, в период с 13 по 15 ноября будет полностью прекращено движение по двум съездам.

По словам Ильи Пузыревского, руководителя территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», будет временно закрыт съезд с внешнего и внутреннего колец КАД на Выборгское шоссе в направлении города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области, а также съезд с Выборгского шоссе из района Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга и Сертолово на внутреннее кольцо КАД.

Организация работ проводится в соответствии с утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтирована система световой сигнализации, включающая сигнальные фонари дежурного освещения.

Во избежание возникновения транспортных затруднений работы с полным перекрытием планируется проводить в ночное время, когда интенсивность движения минимальна. Одновременное закрытие обоих съездов исключено. Полное перекрытие каждого съезда не превысит двух часов. Движение по остальным съездам транспортной развязки останется штатным. Альтернативные маршруты проезда предусматривают использование разворотной петли на 17-м километре КАД, в районе складов временного хранения ООО «Парголовский ТЛК», а также проезд через прилегающую дорогу вблизи гипермаркета «Максидом».

Яндек.Дзен

