На КАД по ночам будут перекрывать съезды в Сертолово и Парголово

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Северо-Запад» информирует о временном ограничении движения на 18-м километре трассы А-118, известной как Кольцевая автомобильная дорога вокруг Санкт-Петербурга (КАД), в зоне транспортной развязки с Выборгским шоссе. В связи с запланированными работами по устройству свайных оснований для установки опорных конструкций, в период с 13 по 15 ноября будет полностью прекращено движение по двум съездам.

По словам Ильи Пузыревского, руководителя территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», будет временно закрыт съезд с внешнего и внутреннего колец КАД на Выборгское шоссе в направлении города Сертолово Всеволожского района Ленинградской области, а также съезд с Выборгского шоссе из района Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга и Сертолово на внутреннее кольцо КАД.

Организация работ проводится в соответствии с утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтирована система световой сигнализации, включающая сигнальные фонари дежурного освещения.

Во избежание возникновения транспортных затруднений работы с полным перекрытием планируется проводить в ночное время, когда интенсивность движения минимальна. Одновременное закрытие обоих съездов исключено. Полное перекрытие каждого съезда не превысит двух часов. Движение по остальным съездам транспортной развязки останется штатным. Альтернативные маршруты проезда предусматривают использование разворотной петли на 17-м километре КАД, в районе складов временного хранения ООО «Парголовский ТЛК», а также проезд через прилегающую дорогу вблизи гипермаркета «Максидом».