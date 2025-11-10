На станции метро «Озерки» мужчина погиб после падения на пути в метро

Сегодня в дневное время на станции метро «Озерки» произошел трагический инцидент, в результате которого мужчина, оказавшийся на путях, получил травмы, не совместимые с жизнью.

Следственный отдел по Выборгскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу инициировал процессуальную проверку по данному факту.

На месте происшествия работает следователь, который проводит необходимые мероприятия для выяснения обстоятельств случившегося. В ходе проверки устанавливаются все факты, это включает в себя опрос свидетелей и сбор доказательств.

После завершения проверки следственные органы примут решение по дальнейшим процессуальным действиям.