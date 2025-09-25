ента новостей

В Петербурге поймали уссурийского дропа, помогавшего мошенникам обмануть пенсионера

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейскими задержан уссурийский дроп, помогавший мошенникам обмануть пожилого петербуржца под легендой о ДТП

17 сентября, в отдел полиции Центрального района Петербурга обратился 86-летний мужчина, проживающий в доме номер 16 по Тверской улице. Он сообщил, что стал жертвой мошеннической схемы.

Поверив телефонным злоумышленникам, которые сообщили о дорожно-транспортном происшествии, предположительно совершенном его близкими, пожилой мужчина передал курьеру денежные средства в размере одного миллиона восьмисот тысяч рублей. Данная сумма предназначалась для избежания уголовного преследования родственника.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело в соответствии с частью четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 24 сентября, на улице Чехова сотрудниками уголовного розыска был задержан 26-летний гражданин, не имеющий постоянного места работы, зарегистрированный в городе Уссурийске. Он подозревается в соучастии в вышеуказанном преступлении.

Задержание подозреваемого произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время полиция проверяет возможную причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Все по теме: Центральный район, мошенничество, пенсионеры
