17:32
Двоих футболистов «Зенита» включили в сборную Бразилии
15:25
В Болгарии на турнире по греко-римской борьбе отличились два петербургских спортсмена
14:15
Депутаты ЗакС Петербурга направили гуманитарный груз в зону СВО
14:07
В Петербурге представили нового федерального инспектора
13:58
Беглов освободил от занимаемой должности председателя Комитета по тарифам
13:52
Одобрены изменения в Закон Санкт‑Петербурга «О Стратегии социально-экономического развития Санкт‑Петербурга на период до 2035 года»
12:39
В Петербурге будут судить двух работниц агентства занятости за организацию незаконной миграции
11:58
В Ленобласти задержали таксиста, подозреваемого в работе на мошенников
11:54
В Ленобласти задержали двоих подростков-мигрантов за разбой в Янино
11:46
Подросток на байке врезался в дерево в лесу в посёлке Сосново
11:38
Двух жителей петербурга задержали за убийство знакомого в Кронштадте
11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
11:24
В Вырице задержали мигранта, вмешавшегося в детский конфликт
11:14
На проспекте Новаторов нетрезвая компания напала на врача
10:19
В Колпино женщину будут судить за повреждение молотком чужого автомобиля
09:46
В Кронштадте стартовал семейный фестиваль «Остров мечтателей»
09:35
12 жителей Петербурга станyт лауреатами премии имени Александра Невского
16:08
В Приморском районе ограничат движение транспорта
16:06
В Центре занятости Петербурга усилили поддержку женщин
14:35
Мошенники стали использовать для своих схем Google Meet
13:08
Петербуржцы серебряного возраста оформили 100 тысяч электронных сертификатов на посещение музеев
12:43
Балет «Щелкунчик»
12:36
Концерт Вивальди «Времена года»
10:16
Петербургски спортсменки отличились на первенстве мира по плаванию среди юниоров
09:57
В Кингисеппе задержали стрелка с Октябрьской улицы
09:52
На стройках Ломоносовского района Ленобласти искали нелегалов
11:43
Санкт‑Петербургское суворовское военное училище отмечает 70-летие
11:19
На проспекте Энергетиков начнется ремонт дорожного покрытия
11:14
В Приморском районе задержан мужчина, ударивший ножом прохожего на проспекте Королева
11:08
Пенсионер из города Ломоносов отдал мошенникам 8 млн рублей
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали таксиста, подозреваемого в работе на мошенников

В Ленобласти задержали таксиста, подозреваемого в работе на мошенников

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские в Ленобласти задержали водителя такси, подозреваемого в работе на мошенников

В полицию города Тихвина 7 августа поступило заявление от 88-летней женщины, проживающей в 3-м микрорайоне, о том, что она стала жертвой мошеннических действий. После телефонного разговора с неизвестными злоумышленниками, представившимися сотрудниками правоохранительных органов, она передала прибывшему курьеру денежные средства в размере 800 000 рублей.

По указанному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как мошенничество, совершенное в крупном размере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, 25 августа у дома номер 18, расположенного во 2-м микрорайоне Тихвина, был задержан 25-летний мужчина, работающий водителем такси. Он подозревается в соучастии в совершении вышеуказанного преступления.

Задержание подозреваемого произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующей основания и порядок задержания лица по подозрению в совершении преступления.

Все по теме: Ленобласть, Тихвинский район, мошенничество
