В Ленобласти задержали таксиста, подозреваемого в работе на мошенников

В полицию города Тихвина 7 августа поступило заявление от 88-летней женщины, проживающей в 3-м микрорайоне, о том, что она стала жертвой мошеннических действий. После телефонного разговора с неизвестными злоумышленниками, представившимися сотрудниками правоохранительных органов, она передала прибывшему курьеру денежные средства в размере 800 000 рублей.

По указанному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как мошенничество, совершенное в крупном размере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, 25 августа у дома номер 18, расположенного во 2-м микрорайоне Тихвина, был задержан 25-летний мужчина, работающий водителем такси. Он подозревается в соучастии в совершении вышеуказанного преступления.

Задержание подозреваемого произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующей основания и порядок задержания лица по подозрению в совершении преступления.