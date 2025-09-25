ента новостей

17:07
Госдума отклонила законопроект о расторжении договоров с операторами связи
17:04
Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области
15:02
В Ленобласти задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней
14:54
В Петербурге с 25 сентября начнется периодическое протапливание
14:50
В Петербурге задержали бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в участии в мошенничестве в сфере страхования
14:44
Выставка венгерского фотографа Петера Чаквари «Крошечная пустошь»
14:36
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже мотоцикла
14:32
В Петербурге поймали уссурийского дропа, помогавшего мошенникам обмануть пенсионера
14:07
В Выборге задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков
14:02
В Петербурге женская сборная Герценовского университета победита на фестивале студенческого футбола
13:58
Подозреваемого в разбойном нападении в торговом центре на Лиговском проспекте задержали в Москве
13:51
В Петербурге ищут стрелявшего в конфликте в Альпийском переулке
13:46
Выставка Герои Красного Креста в Экспофоруме
13:42
В Курортном районе выясняют обстоятельства конфликта между иностранцами
13:36
В Ленобласти задержали подозреваемых в обеспечении технической поддержки телефонного мошенничества
13:31
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта, в котором пострадал ребенок
16:14
На путепроводе «Кудрово-Новосергиевка» над КАД введут реверсивное движение
14:30
В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»
14:02
В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист
13:13
Беглов поздравил Гуцана с назначением на пост Генерального прокурора
13:03
Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний
12:57
В Петербурге мужчину жестоко избили из-за выгула собаки
12:53
В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже
12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
12:41
На улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого в стрельбе по окнам
12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
12:32
На Наличной водитель иномарки распылил газ в дорожном конфликте и попал в ребенка
12:21
В Невском районе полицейсике ликвидировали канал нелегальной миграции
12:15
В квартире на улице Орджоникидзе оперативники изъяли крупную партию "синтетики"
08:58
Смертоносный тайфун Рагаса обрушился на южный Китай
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали подозреваемых в обеспечении технической поддержки телефонного мошенничества

В Ленобласти задержали подозреваемых в обеспечении технической поддержки телефонного мошенничества

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Ленобласти оперативники уголовного розыска Главка и сотрудники УФСБ России задержали подозреваемых в обеспечении технической поддержки телефонного мошенничества

В Ленинградской области совместными усилиями сотрудников уголовного розыска регионального ГУ МВД и УФСБ России по области произведено задержание лиц, подозреваемых в оказании технической поддержки мошенническим схемам, осуществляемым посредством телефонной связи.

Согласно полученным сведениям, данные лица получали инструкции по настройке и обслуживанию GSM-шлюзов через защищенные каналы связи от координаторов, находящихся за пределами Российской Федерации. Использование указанного оборудования позволяло колл-центрам, управляемым иностранными злоумышленниками, осуществлять массовые телефонные звонки российским гражданам, маскируя их под номера отечественных операторов связи.

Задержание подозреваемых стало результатом расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества. В июле текущего года жительница Санкт-Петербурга стала жертвой обмана, в результате которого лишилась 185 000 рублей.

В ходе обыска, проведенного в квартире, арендованной задержанными, обнаружено и изъято более 800 сим-карт, оформленных на фиктивных лиц, два GSM-шлюза, банковские карты, а также другие предметы, которые могут служить доказательствами в рамках уголовного дела.

В настоящее время следствием установлена предварительная причастность задержанных к совершению не менее 20 эпизодов противоправной деятельности. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

