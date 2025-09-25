В Ленобласти задержали подозреваемых в обеспечении технической поддержки телефонного мошенничества

В Ленинградской области совместными усилиями сотрудников уголовного розыска регионального ГУ МВД и УФСБ России по области произведено задержание лиц, подозреваемых в оказании технической поддержки мошенническим схемам, осуществляемым посредством телефонной связи.

Согласно полученным сведениям, данные лица получали инструкции по настройке и обслуживанию GSM-шлюзов через защищенные каналы связи от координаторов, находящихся за пределами Российской Федерации. Использование указанного оборудования позволяло колл-центрам, управляемым иностранными злоумышленниками, осуществлять массовые телефонные звонки российским гражданам, маскируя их под номера отечественных операторов связи.

Задержание подозреваемых стало результатом расследования уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества. В июле текущего года жительница Санкт-Петербурга стала жертвой обмана, в результате которого лишилась 185 000 рублей.

В ходе обыска, проведенного в квартире, арендованной задержанными, обнаружено и изъято более 800 сим-карт, оформленных на фиктивных лиц, два GSM-шлюза, банковские карты, а также другие предметы, которые могут служить доказательствами в рамках уголовного дела.

В настоящее время следствием установлена предварительная причастность задержанных к совершению не менее 20 эпизодов противоправной деятельности. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.