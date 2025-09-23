ента новостей

На Богатырском проспекте пьяная женщина разбила стекло в автобусе

На Богатырском проспекте пьяная женщина разбила стекло в автобусе

Полицейские ищут нетрезвую даму, разбившую стекло в автобусе на Богатырском проспекте.

21 сентября, около 22 часов 50 минут, в отдел полиции Приморского района Петербурга поступило заявление от сорокалетнего водителя автобуса. Заявитель указал, что на остановочном пункте, расположенном у дома номер 31 по Богатырскому проспекту, неизвестная женщина повредила стекло транспортного средства.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов подтвердили факт повреждения стекла задней пассажирской двери автобуса. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что к данному инциденту причастна пассажирка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, которая покинула место происшествия сразу после совершения противоправного деяния.

В настоящее время проводится оценка материального ущерба, причиненного действиями правонарушительницы. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хулиганства и умышленного повреждения имущества.

Представители правоохранительных органов предпринимают необходимые меры для установления местонахождения и задержания лица, совершившего данное правонарушение. Ведется следствие.

