16:38
Спектакль-мемориал по стихотворениям поэтов-фронтовиков привезет в Санкт-Петербург кемеровский студенческий театр
16:28
В Петербурге определили победителей конкурса студенческих проектов
16:24
В Петербурге определены первые лауреаты новой городской награды
15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
14:46
В Петербурга задержана курьер мошенников, обманувших пенсионера с улицы Черкасова
14:42
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Есенина
14:37
На Дунайском проспекте конфликт мужчин закончился перестрелкой из травматического оружия
14:32
В Петербурге двое пьяных мужчин разбили стекло в автобусе на Комендантском проспекте
14:13
В Петроградском районе задержали участников драки на улице Бармалеева
14:08
В Петербурге задержали подозреваемых в драке у заведения общепита на улице Композиторов
13:58
На улице Дмитрия Устинова рецидивисты ограбили 18-летнего юношу
13:54
На Невском проспекте петербуржец толкнул мужчину с парапета подземного перехода
09:56
Футболисты «Зенита» обыграли «Краснодар» со счетом 2:0
09:38
Мощный шторм обрушился на Филиппины
09:28
На Васильевском острове полиция провела проверку транспорта и иностранцев
01:03
На улице Савушкина внедорожник выехал на остановку с людьми
14:44
На улице Демьяна Бедного иномарка сбила 12-летнего школьника
14:41
Полицейские выясняют обстоятельства поножовщины на проспекте Культуры
14:36
В Мурино дорожный конфликт из-за инвалидного кресла закончился стрельбой
14:31
На проспекте Славы самокатчик выстрелил из травмата в петербуржца
14:25
В петербургском метро задержали подозреваемого в грабеже
01:18
На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми
15:52
В Петербурге рейсовый автобус сбил 70-летнюю женщину
14:44
В Ленобласти полицейские обнаружили 19 мешков высушенной конопли
14:37
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении автомобиля с улицы Пионерстроя
14:33
В Петербурге состоятся международные и Всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская Осень»
14:29
В Ленобласти обнаружили подпольную наркоплантацию
13:03
В квартире на улице Спирина изъяли крупную партию наркотиков
12:57
В Петербурге рецидивист ударил и ограбил инвалида
В Петербурге двое пьяных мужчин разбили стекло в автобусе на Комендантском проспекте

В Петербурге двое пьяных мужчин разбили стекло в автобусе на Комендантском проспекте

Telegram
Полицейские Приморского района задержали двоих, разбивших стекло в автобусе на Комендантском проспекте

20 сентября 2025 года, в 23 часа 52 минуты, в дежурную часть Приморского районного управления внутренних дел поступило сообщение о происшествии на пересечении Комендантского проспекта и Долгоозерной улицы. Согласно поступившей информации, в салоне автобуса маршрута № 127 два человека нанесли повреждения лобовому стеклу транспортного средства.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы, сотрудники которого задержали двоих граждан, проживающих в данном районе, в возрасте 30 и 38 лет. Установлено, что задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства они были доставлены в районный отдел полиции.

Предварительное расследование показало, что причиной инцидента стало то, что указанные лица пропустили свою остановку и в грубой форме требовали от водителя немедленно открыть двери автобуса в неположенном месте.

Данное требование спровоцировало словесную перепалку между водителем и пассажирами.

После того как нарушители покинули автобус, они, предположительно, из хулиганских побуждений нанесли удар по лобовому стеклу, что привело к образованию трещин. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

