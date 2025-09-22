В Петербурге двое пьяных мужчин разбили стекло в автобусе на Комендантском проспекте

20 сентября 2025 года, в 23 часа 52 минуты, в дежурную часть Приморского районного управления внутренних дел поступило сообщение о происшествии на пересечении Комендантского проспекта и Долгоозерной улицы. Согласно поступившей информации, в салоне автобуса маршрута № 127 два человека нанесли повреждения лобовому стеклу транспортного средства.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы, сотрудники которого задержали двоих граждан, проживающих в данном районе, в возрасте 30 и 38 лет. Установлено, что задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства они были доставлены в районный отдел полиции.

Предварительное расследование показало, что причиной инцидента стало то, что указанные лица пропустили свою остановку и в грубой форме требовали от водителя немедленно открыть двери автобуса в неположенном месте.

Данное требование спровоцировало словесную перепалку между водителем и пассажирами.

После того как нарушители покинули автобус, они, предположительно, из хулиганских побуждений нанесли удар по лобовому стеклу, что привело к образованию трещин. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.