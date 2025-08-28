В Петербурге группа молодых людей разбила стекло в трамвае

26 августа 2025 года, около 23 часов, в дежурную часть полиции поступило сообщение о повреждении трамвайного стекла у дома №30 по 2-му Муринскому проезду. Установлено, что трамвай находится на кольце, расположенном возле дома №4 по Тихорецкому проспекту.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что группа молодых людей, демонстрировавших признаки алкогольного опьянения, вышла из трамвая на остановке у дома №30 по 2-му Муринскому проезду. Перед уходом они в течение некоторого времени оскорбляли водителя трамвая непристойными жестами. Затем, удаляясь от трамвая, один из участников группы бросил стеклянную бутылку, попав в правое боковое окно двери и разбив его. После этого компания скрылась с места совершения правонарушения.

Согласно предварительной оценке, материальный ущерб, причинённый транспортному предприятию, оценивается в 301 595 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание правонарушителей.