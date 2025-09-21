ента новостей

На улице Савушкина внедорожник выехал на остановку с людьми

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП на углу Савушкина и Яхтенной улицы, где внедорожник вылетел на тротуар у остановочного павильона с людьми

Вчера днем, 20 сентября около 12 часов 25 минут, в районе дома номер 116 по улице Савушкина, произошло дорожно-транспортное происшествие. Тридцатилетний водитель, находясь за рулем автомобиля марки "ТANK 300", при осуществлении маневра поворота направо с Яхтенной улицы, допустил неконтролируемый выезд транспортного средства на тротуар, расположенный в зоне остановки маршрутных транспортных средств.

В полиции сообщили, что в результате данного инцидента были травмированы два пешехода: семнадцатилетняя девушка и двадцатишестилетний молодой человек. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи оперативно доставила пострадавших в ближайшее лечебное учреждение. После проведения комплекса необходимых диагностических и лечебных мероприятий, состояние здоровья обоих пострадавших было оценено как средней степени тяжести. После стабилизации состояния, оба пострадавших были выписаны для дальнейшего амбулаторного лечения под наблюдением специалистов. 

В настоящее время правоохранительными органами проводится всесторонняя проверка обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

