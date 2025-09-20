В Мурино дорожный конфликт из-за инвалидного кресла закончился стрельбой

19 сентября в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области обратился 44-летний гражданин с заявлением о возникшем конфликте на Новой улице в Мурино.

Согласно информации, полученной от полиции, инцидент произошел приблизительно в 17:50 у дома номер 13а по Новой улице в городе Мурино. Причиной конфликта послужило затруднение проезда, вызванное действиями неустановленных лиц.

Установлено, что женщина оказывала помощь мужчине с ограниченными физическими возможностями при пересаживании из инвалидного кресла в салон автомобиля такси. В этот момент заявитель сделал замечание относительно перекрытия проезда инвалидным креслом.

После словесной перепалки, мужчина, находившийся в такси, открыл дверь и, используя ненормативную лексику, произвел выстрел в направлении автомобиля заявителя из предмета, визуально напоминающего пистолет.

В результате данного происшествия пострадавших нет. Автомобиль заявителя не получил никаких повреждений.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и идентификацию участников конфликта.

В зависимости от результатов проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.