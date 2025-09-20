ента новостей

14:44
На улице Демьяна Бедного иномарка сбила 12-летнего школьника
14:41
Полицейские выясняют обстоятельства поножовщины на проспекте Культуры
14:36
В Мурино дорожный конфликт из-за инвалидного кресла закончился стрельбой
14:31
На проспекте Славы самокатчик выстрелил из травмата в петербуржца
14:25
В петербургском метро задержали подозреваемого в грабеже
01:18
На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми
15:52
В Петербурге рейсовый автобус сбил 70-летнюю женщину
14:44
В Ленобласти полицейские обнаружили 19 мешков высушенной конопли
14:37
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении автомобиля с улицы Пионерстроя
14:33
В Петербурге состоятся международные и Всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская Осень»
14:29
В Ленобласти обнаружили подпольную наркоплантацию
13:03
В квартире на улице Спирина изъяли крупную партию наркотиков
12:57
В Петербурге рецидивист ударил и ограбил инвалида
12:51
На Купчинской улице иномарка сбила 17-летнюю студентку колледжа
12:46
В Самаре поймали мигранта, напавшего на пенсионерку в Ленобласти
12:37
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта
10:21
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Летние Кавголовские игры» по прыжкам на лыжах с трамплина
14:22
В Колпино состоялась торжественная церемония открытия стендов памяти краеведам Ларисе Бурим и Валентине Васильевой
14:15
В Ледовом дворце отметили День промышленности Петербурга
14:12
В Петербурге определены победители ежегодного конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования
14:07
В Петербурге определены лауреаты ежегодной премии Правительства в области образования
12:34
В Google Chrome нашли серьезную уязвимость
09:36
Выставка «Студия Гигарт»
09:33
Выставка Кирилла Карнаухова «Мир художника»
09:26
В Петербурге предотвращено убийство главы оборонного предприятия
09:20
Собственный аналог терминала Starlink скоро появится в РФ
15:11
На Дворцовом мосту начались ремонтные работы
15:07
На въезде в Кронштадт установили знак «Город воинской славы»
14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
11:51
В Петербурге поймали похитителя виски из алкомаркета
В Мурино дорожный конфликт из-за инвалидного кресла закончился стрельбой

Полицейские Всеволожского района Ленобласти проводят проверку по факту дорожного конфликта в г. Мурино

19 сентября в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области обратился 44-летний гражданин с заявлением о возникшем конфликте на Новой улице в Мурино.

Согласно информации, полученной от полиции, инцидент произошел приблизительно в 17:50 у дома номер 13а по Новой улице в городе Мурино. Причиной конфликта послужило затруднение проезда, вызванное действиями неустановленных лиц.

Установлено, что женщина оказывала помощь мужчине с ограниченными физическими возможностями при пересаживании из инвалидного кресла в салон автомобиля такси. В этот момент заявитель сделал замечание относительно перекрытия проезда инвалидным креслом.

После словесной перепалки, мужчина, находившийся в такси, открыл дверь и, используя ненормативную лексику, произвел выстрел в направлении автомобиля заявителя из предмета, визуально напоминающего пистолет.

В результате данного происшествия пострадавших нет. Автомобиль заявителя не получил никаких повреждений.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и идентификацию участников конфликта.

В зависимости от результатов проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

