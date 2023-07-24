В Мурино мужчина умер после удара таксиста

Вчера вечером около 17 часов 50 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что возле дома 12 по Воронцовскому бульвару в г. Мурино лежит труп мужчины после драки.

По прибытии на место происшествия полицейскими был обнаружен труп 42-летнего петербуржца.

По горячим следам по подозрению в причастности к гибели мужчины задержан 23-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья, работающий таксистом.

Установлено, что у него произошел конфликт с клиентом, переросший в драку. От удара потерпевший упал и скончался.

Таксист доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Материалы полицейской проверки переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.