На проспекте Славы самокатчик выстрелил из травмата в петербуржца

Вчера в отдел полиции Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 50-летнего петербуржца о произошедшем на него нападении.

Согласно заявлению, инцидент произошел приблизительно в 17:45 возле дома номер 4 на проспекте Славы. В результате возникшего дорожного спора двое неизвестных, молодой человек и девушка, передвигавшиеся на электросамокате, вступили в словесную перепалку с заявителем.

В ходе разгоревшегося конфликта, один из участников, управлявший электросамокатом, произвел выстрел в направлении потерпевшего из травматического оружия, после чего вместе со своей спутницей скрылся с места происшествия. Пострадавшему не потребовалось оказание медицинской помощи.

Как стало известно «Питерец.ру», в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность предполагаемого стрелявшего. Им оказался 21-летний житель Санкт-Петербурга. В настоящее время полицией предпринимаются действия, направленные на его обнаружение и задержание.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 213, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данное деяние как хулиганство.