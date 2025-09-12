Неизвестный выстрелил из травмата в мужчину у станции "Проспект Большевиков"

11 сентября текущего года сотрудники полиции Невского района Петербурга получили сообщение из Александровской больницы. В телефонограмме сообщалось, что 10 сентября, приблизительно в 22:00, в медицинское учреждение был доставлен 24-летний гражданин с травмой головы. Инцидент произошел у дома номер 2 по Клочкову переулку. После оказания необходимой медицинской помощи пострадавший в стабильном состоянии был направлен на амбулаторное лечение.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что 10 сентября, около 21:00, в районе станции метро «Проспект Большевиков» неустановленное лицо произвело выстрел из травматического оружия в сторону другого человека.

В связи с данным происшествием возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся активные мероприятия, направленные на установление личности стрелявшего и его последующий розыск.