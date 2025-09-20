ента новостей

01:18
На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми
15:52
В Петербурге рейсовый автобус сбил 70-летнюю женщину
14:44
В Ленобласти полицейские обнаружили 19 мешков высушенной конопли
14:37
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении автомобиля с улицы Пионерстроя
14:33
В Петербурге состоятся международные и Всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская Осень»
14:29
В Ленобласти обнаружили подпольную наркоплантацию
13:03
В квартире на улице Спирина изъяли крупную партию наркотиков
12:57
В Петербурге рецидивист ударил и ограбил инвалида
12:51
На Купчинской улице иномарка сбила 17-летнюю студентку колледжа
12:46
В Самаре поймали мигранта, напавшего на пенсионерку в Ленобласти
12:37
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта
10:21
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Летние Кавголовские игры» по прыжкам на лыжах с трамплина
14:22
В Колпино состоялась торжественная церемония открытия стендов памяти краеведам Ларисе Бурим и Валентине Васильевой
14:15
В Ледовом дворце отметили День промышленности Петербурга
14:12
В Петербурге определены победители ежегодного конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования
14:07
В Петербурге определены лауреаты ежегодной премии Правительства в области образования
12:34
В Google Chrome нашли серьезную уязвимость
09:36
Выставка «Студия Гигарт»
09:33
Выставка Кирилла Карнаухова «Мир художника»
09:26
В Петербурге предотвращено убийство главы оборонного предприятия
09:20
Собственный аналог терминала Starlink скоро появится в РФ
15:11
На Дворцовом мосту начались ремонтные работы
15:07
На въезде в Кронштадт установили знак «Город воинской славы»
14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
11:51
В Петербурге поймали похитителя виски из алкомаркета
11:48
Петербургские спортсмены отличились на чемпионате России по гребному спорту
10:35
В Петербурге вор-домушник выпал из окна с похищенным имуществом
10:22
В ДТП на трассе М 10 "Россия" серьезно пострадал пожилой водитель «Лады Ларгус»
09:31
В Шушарах полицейские провели тотальную проверку строек
15:14
В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми

На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП на Ленинском проспекте, в котором пострадали несовершеннолетние

Вечером, 19 сентября, около 18 часов 50 минут возле дома номер 75 по Ленинскому проспекту произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управлявший автомобилем марки «Ауди», при выполнении маневра поворота допустил столкновение с пешеходом. Пострадавшей оказалась 48-летняя женщина, которая пересекала проезжую часть вне обозначенного пешеходного перехода. Вместе с ней находились двое детей, возраст которых составляет 8 и 10 лет соответственно.

В результате инцидента все трое – женщина и оба ребенка – были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Согласно предварительной медицинской оценке, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные действия и выясняют обстоятельства произошедшего. По факту данного дорожно-транспортного происшествия начата проверка для установления всех деталей и причин случившегося.

Все по теме: Красносельский район, ДТП, пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

22-06-2025, 13:23
На проспекте Авиаконструкторов иномарка сбила женщину
23-06-2025, 10:29
В Приморском районе иномарка сибила 10-летнего ребенка
9-06-2025, 11:31
На Наличной улице "Лада Калина" сбила двухлетнего ребенка
16-07-2025, 17:25
На пересечении проспекта Народного Ополчения и Лени Голикова иномарка сбила 10-летнюю девочку
17-06-2025, 10:36
На проспекте Пархоменко иномарка сбила 16-летнего самокатчика
4-07-2025, 12:35
В Ленобласти в ДТП у деревни Дятлицы один человек погиб и двое пострадали

Происшествия на дорогах

Сегодня, 01:18
На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми
Вчера, 15:52
В Петербурге рейсовый автобус сбил 70-летнюю женщину
Вчера, 12:51
На Купчинской улице иномарка сбила 17-летнюю студентку колледжа
17-09-2025, 14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
Наверх