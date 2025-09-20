На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми

Вечером, 19 сентября, около 18 часов 50 минут возле дома номер 75 по Ленинскому проспекту произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управлявший автомобилем марки «Ауди», при выполнении маневра поворота допустил столкновение с пешеходом. Пострадавшей оказалась 48-летняя женщина, которая пересекала проезжую часть вне обозначенного пешеходного перехода. Вместе с ней находились двое детей, возраст которых составляет 8 и 10 лет соответственно.

В результате инцидента все трое – женщина и оба ребенка – были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. Согласно предварительной медицинской оценке, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят необходимые следственные действия и выясняют обстоятельства произошедшего. По факту данного дорожно-транспортного происшествия начата проверка для установления всех деталей и причин случившегося.