01:18
На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми
15:52
В Петербурге рейсовый автобус сбил 70-летнюю женщину
14:44
В Ленобласти полицейские обнаружили 19 мешков высушенной конопли
14:37
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении автомобиля с улицы Пионерстроя
14:33
В Петербурге состоятся международные и Всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская Осень»
14:29
В Ленобласти обнаружили подпольную наркоплантацию
13:03
В квартире на улице Спирина изъяли крупную партию наркотиков
12:57
В Петербурге рецидивист ударил и ограбил инвалида
12:51
На Купчинской улице иномарка сбила 17-летнюю студентку колледжа
12:46
В Самаре поймали мигранта, напавшего на пенсионерку в Ленобласти
12:37
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта
10:21
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Летние Кавголовские игры» по прыжкам на лыжах с трамплина
14:22
В Колпино состоялась торжественная церемония открытия стендов памяти краеведам Ларисе Бурим и Валентине Васильевой
14:15
В Ледовом дворце отметили День промышленности Петербурга
14:12
В Петербурге определены победители ежегодного конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования
14:07
В Петербурге определены лауреаты ежегодной премии Правительства в области образования
12:34
В Google Chrome нашли серьезную уязвимость
09:36
Выставка «Студия Гигарт»
09:33
Выставка Кирилла Карнаухова «Мир художника»
09:26
В Петербурге предотвращено убийство главы оборонного предприятия
09:20
Собственный аналог терминала Starlink скоро появится в РФ
15:11
На Дворцовом мосту начались ремонтные работы
15:07
На въезде в Кронштадт установили знак «Город воинской славы»
14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
11:51
В Петербурге поймали похитителя виски из алкомаркета
11:48
Петербургские спортсмены отличились на чемпионате России по гребному спорту
10:35
В Петербурге вор-домушник выпал из окна с похищенным имуществом
10:22
В ДТП на трассе М 10 "Россия" серьезно пострадал пожилой водитель «Лады Ларгус»
09:31
В Шушарах полицейские провели тотальную проверку строек
15:14
В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
В Волосовском районе Ленобласти полицейские обнаружили подпольную наркоплантацию

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области остановлена нелегальная деятельность, связанная с незаконным выращиванием растений, содержащих наркотические вещества.

17 сентября, в результате реализации оперативной информации, был задержан 45-летний гражданин, проживающий в Ленинградской области.

В месте его проживания, расположенном в деревне Красная Мыза Волосовского района Ленинградской области, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тепличное сооружение, использовавшееся для культивации конопли.

При осмотре территории домовладения было изъято свыше 800 граммов растительного вещества, включая более 240 граммов марихуаны, а также 29 кустов конопли с корневой системой.

Кроме того, сотрудники полиции конфисковали оборудование, предназначенное для выращивания растений, электронные весы, материалы для упаковки и мобильные телефоны.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый задержан согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выявление возможных соучастников и проверку причастности задержанного к другим преступлениям.

14-08-2025, 13:11
В Петербурге задержали квартирного наркоагронома
13-10-2023, 14:04
В садоводстве под Тосно у наркоплантатора изъяли более 8 кило каннабиса
11-07-2023, 15:46
В Ленобласти задержали подпольного наркоплантатора
14-08-2025, 12:05
На Васильевском острове у жительницы Ленобласти полицейские изъяли почти три килограмма наркотиков
29-08-2025, 09:34
Во Всеволожске у наркосбытчика изъяли почти 8,5 кг наркотиков
Вчера, 13:03
В квартире на улице Спирина изъяли крупную партию наркотиков

Сегодня, 01:18
На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми
Вчера, 15:52
В Петербурге рейсовый автобус сбил 70-летнюю женщину
Вчера, 12:51
На Купчинской улице иномарка сбила 17-летнюю студентку колледжа
17-09-2025, 14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
