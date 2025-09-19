В Ленобласти обнаружили подпольную наркоплантацию

Управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области остановлена нелегальная деятельность, связанная с незаконным выращиванием растений, содержащих наркотические вещества.

17 сентября, в результате реализации оперативной информации, был задержан 45-летний гражданин, проживающий в Ленинградской области.

В месте его проживания, расположенном в деревне Красная Мыза Волосовского района Ленинградской области, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тепличное сооружение, использовавшееся для культивации конопли.

При осмотре территории домовладения было изъято свыше 800 граммов растительного вещества, включая более 240 граммов марихуаны, а также 29 кустов конопли с корневой системой.

Кроме того, сотрудники полиции конфисковали оборудование, предназначенное для выращивания растений, электронные весы, материалы для упаковки и мобильные телефоны.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый задержан согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выявление возможных соучастников и проверку причастности задержанного к другим преступлениям.