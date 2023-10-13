В садоводстве под Тосно у наркоплантатора изъяли более 8 кило каннабиса

В минувшую среду в процессе реализации оперативной информации сотрудники уголовного розыска Главного управления была получена информация о том, что 34-летний гражданин проживающий в поселке Шушары, незаконно выращивает и хранит наркотические растения с предполагаемой целью их сбыта, в доме, находящемся в массиве «Никольское», СНТ Захожье 4, Тосненского района Ленобласти.
Вчера благодаря активной работе уголовного розыска данный гражданин был задержан.
В процессе обыска по указанному адресу на участке в садоводстве было обнаружено и изъято наркотическое растение конопли массой 8 398 граммов.
Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятые растения принадлежат роду "Cannabis".
Кроме того, в ходе обыска было обнаружено и изъято 9 кустов с корневой системой, которые направлены на дальнейшее исследование.
По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение, хранение и производство наркотических средств).
Злоумышленника поместили в изолятор в соответствии со статьей 91 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации.
Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.