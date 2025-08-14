ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » На Васильевском острове у жительницы Ленобласти полицейские изъяли почти три килограмма наркотиков

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Почти три килограмма наркотиков изъяли полицейские у 56-летней жительницы Ленобласти

В результате совместной операции сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УМВД России по Василеостровскому району, при поддержке спецподразделения региональной полиции, были задержаны 56-летняя женщина, проживающая в городе Сосновый Бор, и два её сына, 26 и 30 лет. Они подозреваются в причастности к нелегальному сбыту наркотических веществ на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, осуществляемом как при личных встречах, так и через тайники.

В ходе обысков, проведённых по адресам проживания указанных лиц, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли более 2,8 килограмма наркотических веществ, включающих синтетический каннабиноид в пяти свёртках, одиннадцати брикетах и двух кусках, а также наркотик растительного происхождения. Помимо этого, были найдены три полимерных пакетика, предположительно содержащих мефедрон, электронные весы, материалы для упаковки наркотиков и мобильные телефоны.

Следственным управлением УМВД России по Василеостровскому району г. Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении задержанных применена мера пресечения в соответствии со ст. 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности задержанных и выявление других лиц, возможно причастных к данному преступлению.

Все по теме: Васильевский остров, наркотики
