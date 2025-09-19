На Купчинской улице иномарка сбила 17-летнюю студентку колледжа

Вчера, 18 сентября около 22 часов 20 минут на перекрестке улиц Купчинской и Ярослава Гашека произошел дорожно-транспортный инцидент. 21-летний водитель автомобиля марки «Mitsubishi Outlander», двигаясь по Купчинской улице, совершил наезд на 17-летнюю студентку медицинского колледжа, пересекавшую проезжую часть в зоне пешеходного перехода. Согласно предварительным данным, девушка переходила дорогу на красный сигнал светофора.

Как стало известно «Питерец.ру», непосредственно после столкновения водитель покинул место происшествия, однако впоследствии вернулся. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшую в ближайшее медицинское учреждение, где ее состояние оценивается как тяжелое.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку обстоятельств данного происшествия. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела в соответствии с действующим законодательством.