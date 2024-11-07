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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино иномарка сбила 16-летнюю студентку

В Колпино иномарка сбила 16-летнюю студентку

0
37
Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием студентки колледжа в Колпино

Накануне вечером, 6 ноября 2024 года около 18 часов 30 минут возле дома 11 по Петрозаводскому шоссе в городе Колпино 66-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендай Солярис» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 16-летнюю студентку колледжа, которая переходила проезжую часть.
Пострадавшую девушку в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район ДТП пострадавший пешеход
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