В Колпино иномарка сбила 16-летнюю студентку

Накануне вечером, 6 ноября 2024 года около 18 часов 30 минут возле дома 11 по Петрозаводскому шоссе в городе Колпино 66-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендай Солярис» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 16-летнюю студентку колледжа, которая переходила проезжую часть.

Пострадавшую девушку в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.