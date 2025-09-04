На Петергофском шоссе иномарка сбила 12-летнего школьника

3 сентября около 17 часов 55 минут произошло дорожно-транспортное происшествие на Петергофском шоссе, напротив дома номер 5, корпус 1. Установлено, что 56-летний водитель, находясь за рулем автомобиля марки «Хендай Солярис», совершил наезд на 12-летнего ученика шестого класса.

Инцидент произошел в зоне пешеходного перехода, где движение регулируется светофором. По предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть слева направо на неустановленный сигнал светофора. Важно отметить, что ребенок находился без присмотра взрослых.

В результате столкновения несовершеннолетний пешеход получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят всестороннюю проверку по факту данного ДТП. Цель проверки – установить все обстоятельства произошедшего и определить степень ответственности участников инцидента. Следствие уделяет особое внимание изучению записей с камер видеонаблюдения и опрашивает свидетелей происшествия.