ента новостей

01:18
На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми
15:52
В Петербурге рейсовый автобус сбил 70-летнюю женщину
14:44
В Ленобласти полицейские обнаружили 19 мешков высушенной конопли
14:37
В Петербурге задержали подозреваемого в хищении автомобиля с улицы Пионерстроя
14:33
В Петербурге состоятся международные и Всероссийские соревнования по каратэ «Петербургская Осень»
14:29
В Ленобласти обнаружили подпольную наркоплантацию
13:03
В квартире на улице Спирина изъяли крупную партию наркотиков
12:57
В Петербурге рецидивист ударил и ограбил инвалида
12:51
На Купчинской улице иномарка сбила 17-летнюю студентку колледжа
12:46
В Самаре поймали мигранта, напавшего на пенсионерку в Ленобласти
12:37
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта
10:21
В Ленобласти прошли Всероссийские соревнования «Летние Кавголовские игры» по прыжкам на лыжах с трамплина
14:22
В Колпино состоялась торжественная церемония открытия стендов памяти краеведам Ларисе Бурим и Валентине Васильевой
14:15
В Ледовом дворце отметили День промышленности Петербурга
14:12
В Петербурге определены победители ежегодного конкурса лучших инновационных проектов в сфере науки и высшего образования
14:07
В Петербурге определены лауреаты ежегодной премии Правительства в области образования
12:34
В Google Chrome нашли серьезную уязвимость
09:36
Выставка «Студия Гигарт»
09:33
Выставка Кирилла Карнаухова «Мир художника»
09:26
В Петербурге предотвращено убийство главы оборонного предприятия
09:20
Собственный аналог терминала Starlink скоро появится в РФ
15:11
На Дворцовом мосту начались ремонтные работы
15:07
На въезде в Кронштадт установили знак «Город воинской славы»
14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
11:51
В Петербурге поймали похитителя виски из алкомаркета
11:48
Петербургские спортсмены отличились на чемпионате России по гребному спорту
10:35
В Петербурге вор-домушник выпал из окна с похищенным имуществом
10:22
В ДТП на трассе М 10 "Россия" серьезно пострадал пожилой водитель «Лады Ларгус»
09:31
В Шушарах полицейские провели тотальную проверку строек
15:14
В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Самаре поймали мигранта, напавшего на пенсионерку в Ленобласти

В Самаре поймали мигранта, напавшего на пенсионерку в Ленобласти

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали мигранта-нелегала из Средней Азии, скрывавшегося в Самаре после нападения на пенсионерку

14 сентября, в 17:45, в отдел полиции Всеволожского района Ленинградской области поступила информация от 55-летней владелицы дачного участка в садоводстве «Северный Кировец». Она заявила о проникновении в ее жилище неизвестного лица, которое, применив физическое насилие, попыталось совершить сексуальное преступление.

Потерпевшая оказала сопротивление и обратилась за помощью к соседке, что вынудило злоумышленника бежать с места происшествия. Следственными органами было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как стало известно «Питерец.ру», в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска Всеволожского района установили личность нападавшего. Им оказался 37-летний мужчина, незаконно находящийся на территории Российской Федерации, прибывший из одного из государств Центральной Азии.

Подозреваемый был задержан оперативниками Управления уголовного розыска Петербурга в городе Самара и доставлен в Санкт-Петербург, где он был задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, мигранты, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

3-09-2025, 10:53
Полицейские задержали мигранта, пристававшего к девочке в Мурино
14-08-2025, 14:26
В городе Новая Ладога задержали иностранца, подозреваемого в попытке изнасилования
4-06-2025, 14:42
В Ленобласти в садоводстве «Красногорское» задержан подозреваемый в поджоге автомобиля
17-07-2025, 11:46
В Ленобласти задержали подозреваемого в серии краж из домов и гаражей
21-08-2025, 13:04
В Петербурге поймали мигранта с наркотиками
16-09-2025, 10:17
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома

Происшествия на дорогах

Сегодня, 01:18
На Ленинском проспекте иномарка сбила женщину с двумя детьми
Вчера, 15:52
В Петербурге рейсовый автобус сбил 70-летнюю женщину
Вчера, 12:51
На Купчинской улице иномарка сбила 17-летнюю студентку колледжа
17-09-2025, 14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
Наверх