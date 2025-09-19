В Самаре поймали мигранта, напавшего на пенсионерку в Ленобласти

14 сентября, в 17:45, в отдел полиции Всеволожского района Ленинградской области поступила информация от 55-летней владелицы дачного участка в садоводстве «Северный Кировец». Она заявила о проникновении в ее жилище неизвестного лица, которое, применив физическое насилие, попыталось совершить сексуальное преступление.

Потерпевшая оказала сопротивление и обратилась за помощью к соседке, что вынудило злоумышленника бежать с места происшествия. Следственными органами было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как стало известно «Питерец.ру», в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска Всеволожского района установили личность нападавшего. Им оказался 37-летний мужчина, незаконно находящийся на территории Российской Федерации, прибывший из одного из государств Центральной Азии.

Подозреваемый был задержан оперативниками Управления уголовного розыска Петербурга в городе Самара и доставлен в Санкт-Петербург, где он был задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.