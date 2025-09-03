Полицейские задержали мигранта, пристававшего к девочке в Мурино

31 августа текущего года в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 33-летней жительницы населенного пункта Мурино. Женщина сообщила о происшествии, случившемся у дома номер 33 по улице Оборонной в Мурино. Согласно заявлению, неизвестный мужчина настойчиво преследовал ее 13-летнюю дочь и предпринял попытку насильственного увода ребенка в лесной массив.

Благодаря вмешательству случайной свидетельницы девочке удалось вырваться и избежать похищения.

По указанному инциденту следственными органами было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска Главного управления при поддержке коллег из Всеволожского района, личность подозреваемого была установлена, и он был задержан.

Задержанным оказался 39-летний нелегальный мигрант из одной из стран Средней Азии, осуществлявший трудовую деятельность в качестве каменщика на строительном объекте и проживавший в помещении недостроенной квартиры на той же стройке.

В отношении задержанного применена мера пресечения в порядке, предусмотренном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.