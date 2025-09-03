ента новостей

В Петербурге проходит выставка со «сказочными» иллюстрациями Ивана Билибина
Во Фрунзенском и Красносельском района вводятся ограничения движения транспорта
В Петербурге пройдут соревнования по парусному спорту «Студенческая Парусная Лига»
Вечер памяти жертв блокады Ленинграда «Я говорю с тобой под свист снарядов»
В МВД РФ назвали признаки, по которым можно распознать сообщение от мошенников
В Кронштадте завершился масштабный фестиваль для всей семьи «Остров мечтателей»
На Трамвайном проспекте задержали стрелков из страйкбольного ружья у школы
На проспекте Просвещения группа подростков избила ровесника
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа
На проспекте Ветеранов школьнице выстрелили в лицо из сигнального пистолета
Полицейские задержали мигранта, пристававшего к девочке в Мурино
В Киришах полицейсике искали нелегалов
В Мариинском дворце открылась выставка «Жизнь, делённая на граммы»
Губернатор Ленобласти открыл автомобильное движение по первому этапу обхода Мурино
В Петербурге увеличат поддержку малого и среднего бизнеса
В Петербурге задержан 19-летний подозреваемый в обмане пенсионера с улицы Лени Голикова
В Петербурге поймали подозреваемых в нападении на прохожего на Серпуховской
Полицейские провели профилактический рейд на территории Волховского района Ленобласти
Губернатор поздравил жителей Петербурга с Днем российской гвардии
Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал кадровые назначения
В двух районах Петербурга ограничат движения транспорта для проведения дорожных работ
В Петербурге со стрельбой задерживали пьяного водителя каршеринга
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
В Петербурге открылась общеобразовательная школа ФК «Зенит»
В России появился реальный инструмент защиты от навязчивых звонков, рассказали в Госдуме
Полицейские задержали «дропа - гастролера» за обман пенсионера из Парголово
В Колпино дорожный конфликт закончился поножовщиной
В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в удушении родственницы подушкой
В Госдуме рассказали о новых правилах распространения рекламы с 1 сентября
Полицейские в одном из элитных ресторанов Петербурга нашли наркотики
Полицейские задержали мигранта, пристававшего к девочке в Мурино

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Сотрудники уголовного розыска задержали строителя-иностранца, пристававшего к девочке в Мурино

31 августа текущего года в правоохранительные органы Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 33-летней жительницы населенного пункта Мурино. Женщина сообщила о происшествии, случившемся у дома номер 33 по улице Оборонной в Мурино. Согласно заявлению, неизвестный мужчина настойчиво преследовал ее 13-летнюю дочь и предпринял попытку насильственного увода ребенка в лесной массив.

Благодаря вмешательству случайной свидетельницы девочке удалось вырваться и избежать похищения.

По указанному инциденту следственными органами было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска Главного управления при поддержке коллег из Всеволожского района, личность подозреваемого была установлена, и он был задержан.

Задержанным оказался 39-летний нелегальный мигрант из одной из стран Средней Азии, осуществлявший трудовую деятельность в качестве каменщика на строительном объекте и проживавший в помещении недостроенной квартиры на той же стройке.

В отношении задержанного применена мера пресечения в порядке, предусмотренном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

