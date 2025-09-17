ента новостей

15:11
На Дворцовом мосту начались ремонтные работы
15:07
На въезде в Кронштадт установили знак «Город воинской славы»
14:15
В ДТП на Пейзажной улице пострадали женщина и двое детей
11:51
В Петербурге поймали похитителя виски из алкомаркета
11:48
Петербургские спортсмены отличились на чемпионате России по гребному спорту
10:35
В Петербурге вор-домушник выпал из окна с похищенным имуществом
10:22
В ДТП на трассе М 10 "Россия" серьезно пострадал пожилой водитель «Лады Ларгус»
09:31
В Шушарах полицейские провели тотальную проверку строек
15:14
В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
13:44
В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы
13:21
В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus
10:41
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
10:31
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»
10:26
В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей
10:17
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
10:11
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
10:07
Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице
21:37
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
15:35
В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению
15:22
На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост
15:12
На Благовещенском мосту завершился ремонт
14:54
Открытие театра одного актера в Петербурге – «Паша читает»
14:51
На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения
11:43
В Петербурге у жительницы Новокузнецка изъяли «слоновий транквилизатор»
10:25
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
10:20
Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти
10:13
Выставка «САЛЬВАДОР ДАЛИ. Тайнопись»
10:02
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
09:59
В Петербурге задержали водителя, сбившего первоклассницу в Шушарах
09:52
В Петербурге мужчина напечатал купюры на принтере и попытался расплатиться в магазине
Все новости
В ДТП на трассе М 10 "Россия" серьезно пострадал пожилой водитель «Лады Ларгус»

В ДТП на трассе М 10 "Россия" серьезно пострадал пожилой водитель «Лады Ларгус»

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Тосненском районе на трассе М 10 "Россия"

В Ленинградской области, в Тосненском районе, на 610-м километре автомагистрали М-10 «Россия» 17 сентября в 01:30 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля «Ман ТГА», мужчина 52 лет, управляя транспортным средством с полуприцепом и двигаясь по правой полосе в сторону Санкт-Петербурга, допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус».

Транспортное средство «Лада Ларгус» стояло без выставленного знака аварийной остановки. За рулем «Лады» находился 75-летний мужчина, который, по предварительным данным, остановился в связи с ухудшением самочувствия.

В результате столкновения водитель автомобиля «Лада Ларгус» получил множественные переломы различной степени тяжести и был экстренно госпитализирован. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Пассажирка автомобиля «Лада Ларгус», женщина 73 лет, не нуждалась в медицинской помощи и отказалась от госпитализации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках проводимой проверки.

Ленобласть, Тосненский район, ДТП
