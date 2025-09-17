В ДТП на трассе М 10 "Россия" серьезно пострадал пожилой водитель «Лады Ларгус»

В Ленинградской области, в Тосненском районе, на 610-м километре автомагистрали М-10 «Россия» 17 сентября в 01:30 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля «Ман ТГА», мужчина 52 лет, управляя транспортным средством с полуприцепом и двигаясь по правой полосе в сторону Санкт-Петербурга, допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус».

Транспортное средство «Лада Ларгус» стояло без выставленного знака аварийной остановки. За рулем «Лады» находился 75-летний мужчина, который, по предварительным данным, остановился в связи с ухудшением самочувствия.

В результате столкновения водитель автомобиля «Лада Ларгус» получил множественные переломы различной степени тяжести и был экстренно госпитализирован. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Пассажирка автомобиля «Лада Ларгус», женщина 73 лет, не нуждалась в медицинской помощи и отказалась от госпитализации. Обстоятельства произошедшего устанавливаются в рамках проводимой проверки.